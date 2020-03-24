BOLU Aracının üzerine tabut bağlayıp koronavirüse dikkat çekmeye çalışınca ceza kesildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel BOLU Aracının üzerine tabut bağlayıp koronavirüse dikkat çekmeye çalışınca ceza kesildi - Son Dakika

BOLU Aracının üzerine tabut bağlayıp koronavirüse dikkat çekmeye çalışınca ceza kesildi

6 saat önce

Aracının üzerine tabut bağlayıp koronavirüse dikkat çekmeye çalışınca ceza kesildiBOLU'da Murat Çalık (32) koronavirüs salgınının ardından ortaya çıkan 'Evde kal' çağrısına dikkat çekmek amacıyla otomobilinin üstüne koyduğu tabuta hoparlör sistemi bağlayıp sela okutarak gezdi.

Aracının üzerine tabut bağlayıp koronavirüse dikkat çekmeye çalışınca ceza kesildi

BOLU'da Murat Çalık (32) koronavirüs salgınının ardından ortaya çıkan 'Evde kal' çağrısına dikkat çekmek amacıyla otomobilinin üstüne koyduğu tabuta hoparlör sistemi bağlayıp sela okutarak gezdi. Murat Çalık'ın annesine ait otomobile yüksek sesle yayın yaptığı gerekçesiyle 132 TL, aracın mevzuata aykırı şekilde yüklendiği gerekçesiyle de 275 TL para cezası kesildi. Çalık, ifade vermek üzere emniyete çağrıldı.

Koronavirüsün yayılma hızını engellemek amacıyla yapılan 'Evde kal' çağrısına Bolu'da yaşayan Murat Çalık'tan ilginç bir destek geldi. Murat Çalık, 'Evde kal' çağrısına dikkat çekmek için aracının üzerine tabut koydu. Çalık, ayrıca otomobiline bağladığı hoparlör sistemiyle sela okuttu. Tabutun üstünde ise, "Eğer bu okunan sela senin ya da sevdiğinin olmasını istemiyorsan evde kal" yazısı yer aldı. Aracıyla kentin çeşitli noktalarında tur atarak sela okutan Murat Çalık'ın otomobilinin üzerindeki tabutu görenler şaşırdı. Çalık, farkındalık yaratmak için böyle bir şey yaptığını ifade etti.

ARACI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Murat Çalık, otomobiliyle kentin sokaklarına tur yaptığı sırada ihbar üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Araç, Dodurga Mahallesi'nde durduruldu. Aracın üzerinde bulunan tabut söküldü ve hoparlör sistemi iptal edildi. Ayrıca Murat Çalık'ın annesine ait olan otomobile yüksek sesle müzik yayını yaptığı gerekçesiyle 132 TL, aracın mevzuata aykırı şekilde yüklendiği gerekçesiyle de 275 TL para cezası kesildi. Tabut, otomobilin içine sığmayınca o sırada yoldan geçen bir belediye otobüsüne konularak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Murat Çalık da Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla ifade için emniyete çağrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Murat Çalık, "Topluma bir mesaj vermek için bir farkındalık yapmak istedim. 7'den 70'e herkes dışarıda. Milletimizde bir sorumsuzluk var. İzin gerekiyormuş benim haberim yoktu. Bu izni öğrenince zaten söktük. Bugün de emniyete gideceğiz. Varsa bir suçumuz çekeceğiz." diye konuştu.

BOLU Aracının üzerine tabut bağlayıp koronavirüse dikkat çekmeye çalışınca ceza kesildi

Koronavirüs, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:50 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı
New York Valisi'nden Trump'a solunum cihazı tepkisi: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin Ünlü isimlerin reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı         
11:56
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak         
11:22
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek         
10:50
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi         
10:22
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi         
10:05
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı         
09:43
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar         
09:33
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi         
09:23
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı         
09:17
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı         
08:25
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor         
08:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 22:23:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BOLU Aracının üzerine tabut bağlayıp koronavirüse dikkat çekmeye çalışınca ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]