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BOLU Araçta sıkışan hamile kadını itfaiye çıkardı, kaza anı kamerada

1 saat önce

Araçta sıkışan hamile kadını itfaiye çıkardı, kaza anı kameradaBOLU'da, minibüs ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan hamile kadını itfaiye çıkardı, kaza anı kamerada
BOLU'da, minibüs ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, minibüste sıkışan 8 aylık hamile Fatma Gül, itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında İzzet Baysal Mahallesi Çakmaklar Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Hamile eşini hastaneye kontrole götürdükten sonra eve geri dönen İbrahim Gül(36) yönetimindeki 14 AZ 559 plakalı minibüs ile Hakan Kahraman(49) idaresindeki 14 GL 141 plakalı cip kavşakta çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Hakan Kahraman ile 8 aylık hamile eşi Fatma Gül yaralandı. Araçta sıkışan Fatma Gül, itfaiye ve 112 Acil ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anı bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde 2 aracın kavşakta çarpışması yer aldı. Mahallede yaşayan vatandaşlar ise kavşağın güvenliksiz olduğunu ve sürekli kaza meydana geldiğini söyledi.
BOLU Araçta sıkışan hamile kadını itfaiye çıkardı, kaza anı kamerada
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 12:08 Kaynak: DHA
Bolu, İtfaiye, Güncel
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