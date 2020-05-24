BOLU ATÖLYESİNDE MOBİL SOLUNUM CİHAZI ÜRETTİ - Son Dakika

BOLU ATÖLYESİNDE MOBİL SOLUNUM CİHAZI ÜRETTİ

BOLU'da, mekatronik mühendisi Tufan Temiz, kendi atölyesinde dezenfektan tüneli ve AVM'lerde kullanılabilecek dezenfektanlı soyunma kabini ürettikten sonra şimdi mobil solunum cihazının prototipini yaptı.

BOLU'da, mekatronik mühendisi Tufan Temiz, kendi atölyesinde dezenfektan tüneli ve AVM'lerde kullanılabilecek dezenfektanlı soyunma kabini ürettikten sonra şimdi mobil solunum cihazının prototipini yaptı. Temiz, cihazın bin Euro maliyeti olduğunu ve seri üretime uygun olduğunu söyledi.

Bolu'da yaşayan emekli mekatronik mühendisi Tufan Temiz, koronavirüs salgının ardından kendisine ait atölyede ihtiyaç duyulan teknolojik ürünler yapmayı planladı. Temiz, ilk olarak dezenfeksiyon tüneli yaptı. Tamamen otomatik sistemle çalışan tünelin girişine, otomatik el dezenfektanı da yerleştiren Temiz'in projesiyle kişi hem ellerini hem de vücudunun tamamını dezenfektasyon tüneli sayesinde tamamen dezenfekte edebiliyor. Tufan Temiz ayrıca, AVM'lerde kullanılabilecek bir cihaz da geliştirdi. AVM'lerde giyim mağazalarında bulunan soyunma kabinlerine yerleştirilen bir cihaz sayesinde kabinin kapısı, açıldığında içerinin otomatik şekilde dezenfekte edilmesi sağlanıyor. Aynı işlem kişi kabinden çıktığında da tekrar ediyor.

Tufan Temiz, bu cihazların ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yerli solunum cihazı çağrısının ardından harekete geçti. Temiz, kendisine ait atölyede taşınabilir mobil solunum cihazı prototipini hazırladı. Yaklaşık 1,5 kilo ağırlığa sahip ve akü ile çalışabilen solunum cihazı, yüklenen yazılımla birlikte sensörlerinden kandaki oksijen seviyesini ölçerek, ihtiyaca göre solunum takviyesi yapıyor.

Dezenfeksiyon tünelinin kullanımı ile ilgili bilgiler veren Tufan Temiz, "Dezenfektan tüneli 12 volt ile çalışıyor. Çalışma basıncı da 6 bar. Burada makinenin tasarımında ilk önce insan güvenliğini göz önünde bulundurduk. Dezenfektanın boyun hizasından aşağıya yapmasını sağladık. Yüze ve göze dezenfeksiyon yapmıyor. Makineye girmeden önce 20 saniye boyunca ellerini dezenfekte etmesini sağlıyor. Daha sonra sistem çalışmaya başlıyor. Cihaz aynı zamanda ateşi de ölçüyor. Vücut sıcaklığı istenenin üstündeyse alarm veriyor. Cihaza isteğe göre ses eklentisi de yapılabiliyor. Termal kamera bağlanabiliyor. Bu her yerde kullanılabilir." dedi.

Temiz, akıllı soyunma kabini ile ilgili de, "Akıllı kabin de geliştirdik. Kişi kabine girmeden kapıyı açtığı anda dezenfeksiyon yapıyor. Kişi içeride işini halledip çıktığı zaman tekrar dezenfeksiyon yapıyor. Bu da sürekli hijyenik ortamı sağlıyor." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın çağrısının ardından solunum cihazı geliştirmeye başladığını belirten Temiz, şöyle konuştu:

"Respiratör cihazı geliştirdik. 10 Mart'ta virüs Türkiye'de yayılmaya başlayınca bu cihazlara ihtiyacımız var. Kim üretirse üretsin destek vereceğiz dediklerinde ben de imkanlarımı kullanmak istedim. Mobil bir solunum cihazı yaptım. Entübe olan hastalar için. Bu cihaz sayesinde mesela trafik kazası oldu. Kişi solunum yapamıyor. Orada doktorlarımız onu entübe edip bu cihazı bağladıkları zaman ameliyathaneye kadar bu cihazla otomatik olarak solunum yaptırıp, ameliyata alabilirler. Bu cihaz da yapay zeka ile çalışıyor. Yazılımını kendim yaptım. Sensör sayesinde kandaki oksijeni okuyup makine onu değerlendiriyor. Kişinin ne kadar oksijene ihtiyacı olduğunu hesaplıyor. Ona göre belirli periyotlarda kişiye solunum yaptırıyor. Daha önce bunu hemşirelerimiz elleriyle yapıyordu. Bu cihazla otomatik olarak yapabiliyor. Sadece cihazı kullanacak kişinin yaşını girmeleri gerekiyor. Cihazda çocuk, yetişkin ve yaşlı şeklinde segmentler var. Çünkü solunum gereksinimleri farklı olduğu için onu giriyorlar. Üzerine bir tablet de bağlı orada hastanın değerlerini görebiliyorlar."

MALİYET BİN EURO

Solunum cihazının maliyet ve üretim hızıyla ilgili de bilgiler veren Temiz, "Cihazın bin euro maliyeti var. Bittiğinde de 1 kişi 25 dakikada cihazı toparlayıp paketleyebiliyor. Yani bu cihaz bir kişi tarafından 25 dakikada üretime hazır hale getirilebiliyor." dedi.

BOLU ATÖLYESİNDE MOBİL SOLUNUM CİHAZI ÜRETTİ

Mustafa Varank, Fahrettin Koca, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 08:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOLU ATÖLYESİNDE MOBİL SOLUNUM CİHAZI ÜRETTİ - Son Dakika

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