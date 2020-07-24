BOLU ATV şarampole devrildi, baba öldü, kızı yaralandı - Son Dakika

ATV şarampole devrildi, baba öldü, kızı yaralandı
BOLU'da, şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü Tahir Öztemel (79) yaşamını yitirdi, kızı Seher Öztemel yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Çele Gölcük köyünde meydana geldi. Yokuş aşağıya inen Tahir Öztemel idaresindeki ATV, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Tahir Öztemel olay yerinde yaşamını yitirirken, kızı Seher Öztemel ise yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Yaralanan Seher Öztemel, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tahir Öztemel'in cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.