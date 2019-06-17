Son Dakika Haberleri: BOLU Ayaklarıyla kumandayı yönlendirerek 4'üncü oldu
Son Dakika Güncel Haber

BOLU Ayaklarıyla kumandayı yönlendirerek 4'üncü oldu

1 saat önce

Ayaklarıyla kumandayı yönlendirerek 4'üncü olduBolu'da bir AVM'de düzenlenen oyun konsolunda futbol turnuvasına katılan fiziksel engelli Tarık Acarel, ayaklarıyla kablosuz kumandayı yönlendirerek 120 kişinin katıldığı turnuvada 4'üncü oldu.

Ayaklarıyla kumandayı yönlendirerek 4'üncü oldu
Bolu'da bir AVM'de düzenlenen oyun konsolunda futbol turnuvasına katılan fiziksel engelli Tarık Acarel, ayaklarıyla kablosuz kumandayı yönlendirerek 120 kişinin katıldığı turnuvada 4'üncü oldu.
Bolu'da, TEM Otoyolu'nda bulunan bir AVM'de, 'Babalar Günü' etkinlikleri kapsamında oyun konsolunda futbol turnuvası düzenlendi. Turnuvaya fiziksel engelli Tarık Acarel de katıldı. Kollarını kullanamayan Tarık Acarel futbol oyununu, kablosuz kumandayı ayaklarıyla yönlendirerek oynadı. Tarık Acarel cumartesi günü turnuvanın ilk gününde rakiplerini eleyerek çeyrek finale yükseldi. Turnuvanın dün oynanan final gününde ise Tarık Acarel, yarı finale çıkmayı başardı. Rakipleri elleriyle oynarken, ayaklarıyla kumandayı kullanarak yarışan Tarık Acarel, 120 kişinin katıldığı turnuvayı 4'üncü olarak tamamladı. Tarık Acarel'in performansı takdir topladı.
BOLU Ayaklarıyla kumandayı yönlendirerek 4'üncü oldu
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:19 Kaynak: DHA
Bolu, Futbol
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vicdansız adam, husumetlisinin çocuğu diye başka bir çocuğu vurdu Son dakika! Ortak yayınla ilgili AK Parti'den açıklama: Yalan söyleyen birisine İstanbul emanet edilmez Son dakika! AK Partili Muş: Okula başlama yaşı 69 aya çıkarılacak İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 15:43:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BOLU Ayaklarıyla kumandayı yönlendirerek 4'üncü oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]