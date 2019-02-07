Bolu Bacaklarından Vurduğu Kadını Hastanenin Önüne Bırakıp Kaçtı

Bacaklarından vurduğu kadını hastanenin önüne bırakıp kaçtıBOLU,(DHA)- BOLU'da, Nihat B. (46) bir süredir ayrı olduğu nikahsız eşi Huri G.(25) ile barışma bahanesiyle buluştu.

Bacaklarından vurduğu kadını hastanenin önüne bırakıp kaçtı



BOLU,(DHA)- BOLU'da, Nihat B. (46) bir süredir ayrı olduğu nikahsız eşi Huri G.(25) ile barışma bahanesiyle buluştu. Nihat B. tartıştığı Huri G.'yi tabanca ile bacaklarına 6 el ateş ederek yaraladıktan sonra kadını özel hastanenin önünde bırakarak kaçtı. Nihat B. ve 2 arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı.



Dün gece meydana gelen olayda, Nihat B. bir süredir ayrı olduğu Huri G. ile yeniden barışma bahanesiyle bir araya geldi. Nihat B., yanındaki 2 arkadaşı ile birlikte Huri G. ile buluşup bir otomobile bindirdi. Otomobilde Huri G. ve Nihat B. arka koltukta otururken, yanlarında bulunanlardan biri aracı sürdü, diğeri de ön koltukta oturdu. Issız bir yere gidilirken, burada Huri G. ve Nihat B. arasında tartışma çıktı. Nihat B. tabancasıyla Huri G.'nin bacak ve dizlerine 6 el ateş açtı. Nihat B. ve beraberindekiler, daha sonra yaraladıkları kadını Sağlık Mahallesi'nde bulunan bir özel hastanenin bahçesine bırakıp kaçtı. Hastane personelinin yaralı kadını görmesiyle kadına müdahale edildi. Yaralı kadın, özel hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



İhbar üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Şüpheliler, dün gece saatlerinde Gölyüzü Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan temizlik firması sahibi ve hurdacılık yapan Nihat B. ve beraberindeki 2 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesinde suçun işlendiği otomobilde de arama yapıldı. Aramalarda otomobil içinde özel muhafaza kılıfı bulunan bir döner bıçağı ve 2 adet mermi bulundu. Ayrıca otomobilin sol arka kapısında mermilerin açtığı delikler görüldü.

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