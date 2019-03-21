Bolu Baibü'de Nevruz Coşkuyla Kutlandı

Baibü'de nevruz coşkuyla kutlandıBOLU, (DHA)- BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Gölköy Kampüsü'nde ülkücüler tarafından nevruz kutlaması yapıldı.

Baibü'de nevruz coşkuyla kutlandı



BOLU, (DHA)- BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Gölköy Kampüsü'nde ülkücüler tarafından nevruz kutlaması yapıldı. Demir dövülerek başlanan etlinliğe katılanlar, yakılan ateşin üzerinden atladı.



Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü'nde yapılan kutlamaya Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül ve yaklaşık 300 öğrenci katıldı. Kutlamalar, Rektör Prof. Dr. Alişarlı'nın demir dövmesiyle başladı. Daha sonra nevruz ateşi yakıldı. Etkinliğe katılanlar, yakılan ateşin üzerinden atlayarak baharın gelişini kutladı. Etkinlikte konuşan BAİBÜ Türk Dünyası Topluluğu Danışman Öğretmeni Doç. Dr. Dündar Yener, "Nevruz bu coğrafyalarda yaşayan insanlar için Türk'ün kimliğidir. Bizler için Nevruz dirilişi, doğanıun yenilenmesini, bolluğu, bereketi simgeler. İslam öncesi kültürle İslam sonrası dini motiflerin harmanlanmasıyla günümüze kadar kutlanan Nevruz, Göktürk'lerden Selçuklular'a, Selçuklular'dan Osmanlı'lara, Osmanlı'larda Cumhuriyet'e aktarılmış ortak bir değerdir." dedi.

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