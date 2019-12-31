Bolu bakan pakdemirli, tedavisi biten hayvanları doğaya saldı - Son Dakika
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Bolu bakan pakdemirli, tedavisi biten hayvanları doğaya saldı

6 saat önce

Bakan Pakdemirli, tedavisi biten hayvanları doğaya saldıTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bolu'da ormanlık alanda yaban hayvanlarına yem verip, bir süredir tedavisi süren 1 kurt, 2 şahin ve 1 vaşağı doğaya saldı.

Bakan Pakdemirli, tedavisi biten hayvanları doğaya saldı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bolu'da ormanlık alanda yaban hayvanlarına yem verip, bir süredir tedavisi süren 1 kurt, 2 şahin ve 1 vaşağı doğaya saldı.

Bolu'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Abant bölgesinde yaban hayvanlarına yem bıraktı. Bakan Pakdemirli daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerinin bölgede yaralı halde bulup, tedavi ettiği hayvanları doğaya saldı. Pakdemirli 1 kurt, 2 şahin, 1 vaşağın doğaya salımını gerçekleştirdi. Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün burada öncelikle doğal hayatı desteklemek anlamında kışın bu zamanında doğal hayatta yaşayan hayvanların beslenmeleriyle ilgili problem olmasın diye Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz yemleme yapıyor. Bu çalışmalar ile alakalı hep birlikte yemleme yaptık. Bunun haricinde yaralı şahinlerimiz vardı. Onların salınımını beraber yaptık. Şimdi de bir süredir tedavi gören vahşi doğada bulduğumuz bu vaşağımızı tabiata hep birlikte saldık. Doğal hayatı destekliyoruz. Doğal hayatın devam etmesi için bakanlığımız, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz her zaman gereğini yapıyor. Doğal hayatın devamı için bundan sonra da çalışmalarımız ve gayretlerimiz sürecek" dedi.

Bakan Pakdemirli daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün alabalık üretim tesisini ziyaret etti. Burada yumurtlama dönemindeki balıkları sağdı. Pakdemirli son olarak Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan Dereceören Köyü'nü ziyaret ederek burada köylülerle sohbet etti.

Bolu bakan pakdemirli, tedavisi biten hayvanları doğaya saldı

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:35 Kaynak: DHA
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