Bolu bakan yardımcısı yavuz bolu için güzel yatırımlarımız olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu bakan yardımcısı yavuz bolu için güzel yatırımlarımız olacak - Son Dakika

Bolu bakan yardımcısı yavuz bolu için güzel yatırımlarımız olacak

10 dakika önce

Bakan Yardımcısı Yavuz: Bolu için güzel yatırımlarımız olacakKÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Bolu'nun turizm altyapısının ve kültürel mekanların geliştirilmesi için yeni atılımlarının olacağını belirterek, "Bolu için kısa zamanda güzel işler yapacağız, güzel...

Bakan Yardımcısı Yavuz: Bolu için güzel yatırımlarımız olacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Bolu'nun turizm altyapısının ve kültürel mekanların geliştirilmesi için yeni atılımlarının olacağını belirterek, "Bolu için kısa zamanda güzel işler yapacağız, güzel yatırımlarımız olacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Bolu'ya geldi. Özgül Özkan Yavuz, ilk olarak Bolu Valiliği'ni ziyaret etti. Yavuz daha sonra AK Parti Bolu İl Başkanlığı'na geçti. Burada açıklamalarda bulunan Yavuz, "Bolu en güzel illerimizden birisi. Bolu, Allah'ın nimeti, muhteşem bir şehir. Kültür ve Turizm Bakanlığı için önemli bir şehir. Hem turizm anlamında hem sportif faaliyetler anlamında hem kültür alanlarıyla bir de gastronomisiyle çok kıymetli bir yer. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak her zaman Bolu'yu destekledik. Yeni dönemde de Bolu'nun turizm alt yapısının ve kültürel mekanların geliştirilmesi için yeni atılımlarımız olacak. Sayın Valimiz Ahmet Ümit ile de istişarelerimiz oldu. Sayın vekillerimiz ile Ankara'da sürekli çalışıyoruz. Bolu'da neyi daha iyi yapabiliriz noktasında sürekli bir istişare halindeyiz. Belediye başkanlarımız da sahada çok aktif. Talepleri daha hızlı bir şekilde çözmek için çalışıyoruz. Sorunları sizin bize hızlıca iletmeniz, el ele vermemiz önemli. Müteşebbislerimiz aktif. Bolulular çalışkan insanlar." dedi.

GÜZEL YATIRIMLARIMIZ OLACAK

Bolu'nun daha iyi bir yerde olmasını istediğini belirten Yavuz, "Bolu zaten iyi bir yerde ama neden daha iyi bir yerde olmasın bunun için buradayız. Sayın valimizden, belediye başkanlarımızdan, vekillerimizden gerekli bilgileri aldık. İnşallah Bolu için kısa zamanda güzel işler yapacağız, güzel yatırımlarımız olacak.? diye konuştu.

Bolu bakan yardımcısı yavuz bolu için güzel yatırımlarımız olacak

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:42 Kaynak: DHA
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