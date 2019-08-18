Son Dakika Haberleri: Bolu Bayram dönüşü Bolu geçişi rahat
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Bolu Bayram dönüşü Bolu geçişi rahat

58 dakika önce

Bayram dönüşü Bolu geçişi rahatKURBAN Bayramı tatili dönüşünde TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde hafif trafik yoğunluğu yaşansa da ulaşımda aksama olmuyor.

Bayram dönüşü Bolu geçişi rahat
KURBAN Bayramı tatili dönüşünde TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde hafif trafik yoğunluğu yaşansa da ulaşımda aksama olmuyor.
Kurban Bayramı tatilini hafta sonu tatili ile birleştiren tatilciler memleketlerine dönüyor. TEM'in Bolu geçişinin İstanbul yönünde, ulaşımda hafif yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluğa rağmen ulaşımda herhangi bir aksama olmuyor. Hafif yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.
Kurban Bayramı, TEM Otoyolu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:50 Kaynak: DHA
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