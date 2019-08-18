Bolu Bayram dönüşü Bolu geçişi rahat
58 dakika önce
Bayram dönüşü Bolu geçişi rahatKURBAN Bayramı tatili dönüşünde TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde hafif trafik yoğunluğu yaşansa da ulaşımda aksama olmuyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:50 Kaynak: DHA
Bayram dönüşü Bolu
geçişi rahat
KURBAN Bayramı tatili dönüşünde TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde hafif trafik yoğunluğu yaşansa da ulaşımda aksama olmuyor. Kurban Bayramı
tatilini hafta sonu tatili ile birleştiren tatilciler memleketlerine dönüyor. TEM'in Bolu geçişinin İstanbul
yönünde, ulaşımda hafif yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluğa rağmen ulaşımda herhangi bir aksama olmuyor. Hafif yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.
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