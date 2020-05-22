BOLU Bayramı evde geçirmeleri için karantina süreleri erken bitti - Son Dakika

Bayramı evde geçirmeleri için karantina süreleri erken bitti

BOLU,(DHA)- KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Kırgızistan'dan getirilip, Bolu'da yurda yerleştirilen 146 kişi, 1 hafta karantinada kaldıktan sonra Ramazan Bayramı'nı geçirmeleri için memleketlerine uğurlandı.

Kırgızistan'da yaşayan Türk vatandaşları, koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mayıs'ta uçakla Türkiye'ye getirildi. 146 kişi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Yurtta kalan misafirlerin her gün ateşleri ölçülerek, düzenli olarak sağlık kontrolleri yapıldı. Vatandaşlara Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirmeleri için 14 günlük karantina yerine 1 haftalık karantina uygulandı. Karantina süreleri tamamlanan ve koronavirüs testleri negatif çıkan vatandaşlar, evlerine gönderildi. Vatandaşlara, yurttan çıktıkları sırada çam fidanı hediye edildi. Pasaportları teslim edildikten sonra yurdun önünde bekleyen otobüslere bindirilen vatandaşlar, Türkiye'nin dört bir yanındaki memleketlerine gitti. Vatandaşlar, yurtta kaldıkları süre içerisinde çok memnun olduklarını ifade etti.