Bolu Belediye Başkanı, 20 dakika fazladan oruç tutturan imsakiye ile ilgili konuştu: Daha çok sevap kazanmışlardır - Son Dakika

Bolu Belediye Başkanı, 20 dakika fazladan oruç tutturan imsakiye ile ilgili konuştu: Daha çok sevap kazanmışlardır

15.04.2021 10:34

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, vatandaşa dağıttığı ve fazladan 20 dakika oruç tutturan Ramazan imsakiyesi ile gündeme gelmişti. Bölge sakinlerinin eleştirilerine maruz kalan Özcan, konuya ilişkin "Diyanet bu sene geç açıklama yaptı. Bizi de ihalemizi alan matbaa yetiştirebilmek için sıkıştırdı. Arkadaşlarımız da fazilet takvimine göre bu verileri almışlar. Daha çok sevap kazanmışlardır ama kasti bir şey yoktu." dedi.

Bolu Belediyesi'nin bastırdığı imsakiyede akşam ezanı Diyanet'in hazırladığı imsakiyeye göre 2-3 dakika geç okunuyor. İmsak vakitleri de 18 dakika erken başladığı için Bolulular, bu imsakiyeye uyarsa 20 dakika fazla oruç tutmuş oluyor. İmsakiyedeki yanlışlığın ortaya çıkmasının ardından Belediye Başkanı Tanju Özcan eleştirilerin hedefinde yer aldı.

"DAHA ÇOK SEVAP KAZANMIŞLARDIR"

Olayın ardından imsakiyelerde yaptıkları skandal hata ile ilgili açıklamalarda bulunan Özcan "Diyanet bu sene geç açıklama yaptı. Biz de ihalemizi alan matbaa bizi yetiştirebilmek için bizi sıkıştırdı. Arkadaşlarımız da fazilet takvimine göre bu verileri almışlar. Yaklaşık 3 bin tane basıldı. 500 tanesinde bu hata var. Ama Allah'tan iftar saatinden önce yazmamışız. 2 dakika geç açanlar olmuştur bizim yüzümüzden. Daha çok sevap kazanmışlardır ama kasti bir şey yoktu.

Bolu Belediye Başkanı'ndan fazladan oruç tutturan imsakiye yorumu: Daha çok sevap kazanmışlardır

"KASIT YOK, İHMAL VAR"

Dolayısıyla bunu çok fazla büyütmeye gerek yok. Bir dönem bütün Rizeliler fazladan bir gün oruç tuttu. Çünkü ezan vaktinden önce okundu. Burada en azından vaktinden önce söylenmemiş. Öyle olsa daha büyük sıkıntı olurdu. Ama diğerlerinde düzeltildi. Bir kasıt yok. Bir ihmal var. Daha dikkatli davranılması konusunda uyardım. Bundan sonra böyle hata olmaz inşallah" dedi.

Bolu Belediye Başkanı, 20 dakika fazladan oruç tutturan imsakiye ile ilgili konuştu: Daha çok sevap kazanmışlardır
Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor

Tanju Özcan, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Güncel Bolu Belediye Başkanı, 20 dakika fazladan oruç tutturan imsakiye ile ilgili konuştu: Daha çok sevap kazanmışlardır - Son Dakika


YORUMLAR (15)
  • Numan: Arkadaslar belediye baskani dogru olani yapmis diyanette 1983 yilina kadar bu takvimi kullaniyordu zaten. 1983 yilinda vakitlerle oynadilar kisaltti oruc vaktini diyanet Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
  • anti entel: BAŞKAN EFENDİ FARZ BİR İBADETİ GECİKTİRMEK İYİ DEĞİLDİR. BIRAK SEVABI... BİLİP BİLMEDEN KONUŞMASAK İYİ OLUR. Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
  • şişmiş: insanların dini ve manevi duyguları ile alay edilmesini saygısızlık ahlaksızlık olarak görüyorum Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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