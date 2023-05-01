Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, heykelin tepsisinin eksik olduğunu fark edince AK Parti'yi suçladı, ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı - Son Dakika
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, heykelin tepsisinin eksik olduğunu fark edince AK Parti'yi suçladı, ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı

01.05.2023 16:03

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye tarafından yaptırılan Adile Naşit'in heykelindeki çay tepsisinin çalındığını açıkladı ve AK Parti'yi suçladı. Ancak yapılan incelemeler sonucunda, heykeldeki tepsinin belediye ekipleri tarafından tamir için söküldüğü ortaya çıktı. Bu durum AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner'in tepkisine neden oldu ve Başkan Özcan'a tepki gösterdi.

Bolu Belediyesi tarafından İzzet Baysal Mahallesi'ne sulama kanalının üzeri kapatılarak yapılan yürüyüş yolunun üzerine 22 adet heykel yerleştirildi. Yürüyüş yoluna ayı, kurbağa, kaplumbağa, tavşan gibi çeşitli hayvan heykellerinin yanı sıra elinde çay tepsisi olan 'Adile Naşit' heykeli de konuldu.

"AK PARTİ BİNASINDA OLMASINDAN ŞÜPHELENİYORUM"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından 'Adile Naşit' heykelinin elindeki çay tepsisinin çalındığını açıkladı. Özcan paylaşımında, "Kanal Yolu Projemizde bulunan Adile Naşit heykelinin elindeki tepsi, birisinin bir yerine batmış ki çalmış. Gerizekalılar o çayları gerçek mi sandınız? Elimizde kamera görüntüleri var ve AKP binasında olduğundan şüphelenmiyor değilim. Uyarıyorum. O tepsi ya güzellikle gelecek ya da ben getirtmesini bilirim" ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Adile Naşit heykelindeki çay tepsisinin çalındığını iddia etti

BELEDİYE EKİPLERİNCE TAMİRAT İÇİN ALINMIŞ

Özcan'ın paylaşımının ardından çalındığı iddia edilen heykeldeki tepsinin oyun oynayan çocuklar tarafından tahrip edildiği ortaya çıktı. Tepsinin kırıldığını gören bir esnafın belediyeyi arayarak ihbarda bulunduğu, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de heykelin kırılan kısmını alarak tamirat için Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Heykelin zarar gören kısmının tamirat işleminden sonra geri koyulacağı öğrenildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Adile Naşit heykelindeki çay tepsisinin çalındığını iddia etti

AK PARTİ İL BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, de kendilerini suçlayan Başkan Özcan'a tepki göstererek, "Şimdi tekrar soruyorum, geri zekalı kim? Uhdesindeki Zabıta ve Park Bahçeler Müdürü'nden haberi olmayan Belediye Başkanı kim? Hırsız kim? Cevap verme bence Tanju Özcan. Millet verecek az kaldı sabret. Aslında kaybolan tepsi değil. Heykelcikler için kaybolan Bolu'nun 22 milyonu. Doğru mu Tanju Özcan?" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (17)
  • Ahmet Demir: Yarına kaybedince AKP oy çaldı derler. Cevap Yaz 10 0 Yayından Kaldır
  • kenan mutlu: KADININ ELİNİ HULK'UN ELİ GİBİ YAPMIŞLAR,HEYKELDE BİLE BAŞARISIZ BUNLAR. Cevap Yaz 14 0 Yayından Kaldır
  • Suleyman Dag: Tanju özcan seni chp den ihraç ettiler herhalde adam gibi adam diyordun fakat sende aynıymışsın boşuna ihraç etmişler. Koltuğu kontrol et akp çalmasın. Cevap Yaz 14 0 Yayından Kaldır
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Bolu Belediyesi, Adile Naşit, Tanju Özcan, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, heykelin tepsisinin eksik olduğunu fark edince AK Parti'yi suçladı, ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı - Son Dakika


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