Bolu Belediye Başkanı Özcan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - BOLU - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Bolu Belediye Başkanı Özcan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - BOLU - Son Dakika

Bolu Belediye Başkanı Özcan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - BOLU

6 saat önce

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Özcan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Özcan, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

Tanju Özcan, "Anadolu Ajansı muhabirlerini bu güzel fotoğraflar için kutluyorum. Oylamanın, geleneksel hale gelmiş olması da basınımız için önemli." dedi.

Bolu Belediye Başkanı Özcan, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı - BOLU

Tanju Özcan, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:24 Kaynak: AA
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