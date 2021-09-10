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BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN: BİZ SAPIK MIYIZ? - Son Dakika

BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN: BİZ SAPIK MIYIZ?

10.09.2021 18:58

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, katıldığı bir programda sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan bir kadınla ilgili anlattığı anısıyla tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a, "Benim genç kızım yarın Bolu Belediyesi'ne iş istemeye gitti, bunu nasıl algılayacaksın bre mübarek ya?

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, katıldığı bir programda sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan bir kadınla ilgili anlattığı anısıyla tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a, "Benim genç kızım yarın Bolu Belediyesi'ne iş istemeye gitti, bunu nasıl algılayacaksın bre mübarek ya? Yani o genç kızı senin makamına iş istemeye ben nasıl göndereceğim?" diyerek tepki gösterdi. Tanju Özcan ise "Biz sapık mıyız? 2,5 yıldır kendisi belediyeye gelmiş de başına kötü bir şey mi gelmiş bir kadın milletvekili olarak" diye cevap verdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı programda, sunucu Armağan Çağlayan'ın siyasette yaşadığı komik anılarla ilgili sorusu üzerine, sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan ve tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen kadınla arasında geçen konuşmayı anlattı. Özcan'ın anlattığı bu anısına AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın tepki gösterdi.

AK PARTİ'Lİ ARZU AYDIN: GENÇ KIZIMI SENİN MAKAMINA İŞ İSTEMEYE NASIL GÖNDERECEĞİM?

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Tanju Özcan'a tepki gösterdi. AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Arzu Aydın, "Bunu artık kadın olarak da düşünmeyin. Bunu lütfen anneniz olarak düşünün. Bu laf annenize gitmiş olabilir. Benim genç kızım oraya gitmiş olabilir. Benim genç kızım yarın Bolu Belediyesi'ne iş istemeye gitti, bunu nasıl algılayacaksın bre mübarek ya? Yani o genç kızı senin makamına iş istemeye ben nasıl göndereceğim? Nasıl algılayacaksın? Bunu kardeşiniz olarak düşünün, teyzenin, ananız, bacınız. Böyle bir şey var mı? Kadını ve AK Parti'li kadını konumlandırdığı o yeri sanki kamufle ediyor ama bu böyle bir şey değil. Kadın üzerinden siyaset yapmaktan vazgeçsin" diye konuştu.

ÖZCAN, AYDIN'A CEVAP VERDİ

Arzu Aydın'ın kendisine yönelik sözlerinin ardından Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan da bir basın açıklaması düzenledi. Arzu Aydın'ın sözlerine cevap veren Özcan, "Kadın üzerinden siyaset yapma? demek ne demek ya. Üstelik şu kardeşinizi hepiniz tanıyorsunuz uzun yıllardır. Ben kadınlarla ilgili siyasette hep pozitif ayrımcılık yaptım. Kadınların siyasette daha çok söz sahibi olabilmesi için. Herhalde Türkiye'de benden fazla mücadele eden erkek siyasetçi de yoktur. Ama bu hanımefendi bunların hiçbirini bilmez gibi, artık haddini de aşan bir şekilde, ne diyor, 'Genç kızı makamına iş isteyeme nasıl göndereceğim" Ne demektir bu ya? Bir, çocuklarımıza, gençlerimize iş bulmak hükümet olarak sizin göreviniz. İki, burada 20 binin üzerinde iş başvurusu var. Ben her gün onlarca kadınla görüşüyorum. Genç kızımızla görüşüyorum. Ne demektir bu ya? Biz sapık mıyız? Benim özür dilediğim bir gafımdan dolayı kadın bizi resmen sapık yerine koyuyor. Bolu halkı adına ayıplıyorum. Ben burada binlerce insanla görüşüyorum. Üstelik 2,5 yıldır kendisi belediyeye gelmiş de başına kötü bir şey mi gelmiş bir kadın milletvekili olarak" dedi.

Milletvekili, Arzu Aydın, AK Parti, Bolu, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN: BİZ SAPIK MIYIZ? - Son Dakika


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SON DAKİKA: BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN: BİZ SAPIK MIYIZ? - Son Dakika
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