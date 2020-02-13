Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan açıklama - Son Dakika

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, verdiği billboard ilanına ilişkin açıklamada bulundu.

Özcan, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay'ı hedef gösterdiği iddiaları ile ilgili makamında basın toplantısı düzenledi.

Doğanay'ın konuyu dağıtmaya çalıştığını ileri süren Özcan, Doğanay'ın birkaç billboard hazırlayıp kendi numarasını yayınlaması durumunda mutlu olacağını söyledi.

Seçim boyunca yapamayacağı sözler vermediğini aktaran Özcan, "Kimseye de iş sözü vermedim. Ben İşkur müdürüne bu 200 kişiyi kura ile belirleyelim dedim. Ben belirleyeyim demedim ki. Hala çağrıda bulunuyorum. Ver sen talimatı noter huzurunda o 200 kişi belirlensin." diye konuştu.