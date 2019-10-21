Son Dakika Haberleri: Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan Başkan Yüksel'e ziyaret
Son Dakika Güncel Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan Başkan Yüksel'e ziyaret

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan Başkan Yüksel'e ziyaret

1 saat önce

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki makamında ağırladı.

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan Başkan Yüksel'e ziyaret, System.String[]

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Bolu Belediye Başkanı Tanju ÖzcanKartal Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki makamında ağırladı.


Yapılan görüşmede, 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Belediye Başkanı seçilen iki meslektaş, Bolu Belediyesi ve Kartal Belediyesi arasında işbirliği oluşturulması ve ortak projeler yürütülmesiyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.


Makam odasında gerçekleşen görüşmenin ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve konuğu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kısa bir süre önce faaliyete geçen Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezini gezdi. Buradaki çalışmalar hakkında meslektaşına bilgi veren Başkan Yüksel, Komşu İletişim Merkezi ile birlikte vatandaş ve belediye arasındaki bürokrasinin büyük ölçüde ortadan kalktığını, vatandaşın 7 gün 24 saat kolayca Kartal Belediyesi ile iletişime geçebildiğini belirtti.


Ziyaretin sonunda her iki belediye başkanı da birbirlerine başarı dileklerini iletti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Başkan Yüksel'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederken Başkan Yüksel de meslektaşının ziyaretinden dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getirdi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:05 Kaynak: İHA
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