Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama Açıklaması

26.07.2022 15:47
Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama Açıklaması

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, il genelinde tüm su depolarının yenilenmesine talip olduklarını bildirdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, il genelinde tüm su depolarının yenilenmesine talip olduklarını bildirdi.

Belediye binasında basın toplantısı düzenleyen Özcan, merkeze bağlı Yuva köyünde çok sayıda kişinin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını hatırlattı.

Halihazırda hastalığın kaynağının ne olduğunun tespit edilemediğini, aralarında yoğun bakımda bulunanların da olduğu bazı vatandaşların tedavisinin devam ettiğini belirten Özcan, konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.

Özcan, durumun içme suyundan kaynaklandığının değerlendirildiğini aktararak, "Buradaki depo zaten sıkıntılı bir depoydu. Bunu herkes biliyor. Oradaki temel sıkıntı şu; orada 2 ayrı mahalle var. Bir kısmı yayladan gelen suyla besleniyor. Bir kısmı da artezyenden çıkarılan suyla besleniyor. Artezyenin yaklaşık 70 ya da 80 metre yakınında da foseptik çukuru var. Kişisel tahminim, bu yağan yağmurlar sonucunda foseptik çukurunda taşma meydana gelmiş ve artezyene karışmış gibi görünüyor. Net açıklama yapılmadı şu ana kadar. Bunun aksini söyleyebilen de olmadı." diye konuştu.

İl Özel İdaresine bağlı 487 köy ile 1156 mahalle olduğunu, il merkezindeki 250-300 depoyla birlikte il genelinde 900 su deposu olduğunu dile getiren Özcan, bu depoların çok büyük bir kısmının eski yıllarda yapıldığını söyledi.

Bu depoların temizliğinin, kontrolünün ve klorlamasının denetlenmediğini iddia eden Özcan, şunları kaydetti:

"Bolu Valimize ve İl Genel Meclisi Başkanımıza çağrıda bulunuyorum; sizin zaten depolarınız 20-30 metreküplük küçük depolar. Bir protokol imzalayalım; biz Bolu merkezdeki 250 ila 300 depoyu 1 yıl içerisinde kendi kaynaklarımızdan karşılamak suretiyle yeniden yapalım. Ancak ondan sonra siz de klorlama, dezenfeksiyon, kontrol ve denetim ekibi kurarak bunları denetleyin. Biz oradan sorumlu değiliz. Bolu Belediye Başkanı olarak diyorum ki köylüler de bizim ayrılmaz parçamız. Toplu olarak çıkarız ihalesine 1 yıl içinde bu depoların tamamı değişmiş, yenilenmiş oldu. Bir daha Bolu'muz bu tür zehirlenmelerle salgınlarla sudan kaynaklı işlerle uğraşmasın, insanlarımız mağdur olmasın."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Tanju Özcan, Bolu, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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