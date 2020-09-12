Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan tepki çeken sözlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "(Kovid-19 nedeniyle) Ölenlerin büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı." sözlerine ilişkin, "Burada ölenlerin büyük kısmının yaşlı, artı başka ağır hastalıkları olan insanlar olduğunu söyledim." dedi.

Başkan Özcan, bir basın toplantısında söylediklerinin çarpıtıldığını öne sürdü. Haberin maksatlı yapıldığını savunan Özcan, "Kötü niyetli bir habercilik anlayışı bu. Bunu öncelikle nefretle kınıyorum. Böyle bir yandaş zihniyet olmaz. Bunlara gazeteci demek bile bana zul geliyor." ifadesini kullandı.

Özcan, bazı medya organlarında yer alan "Bırakın ölsünler." ifadesini kullanmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Basın toplantısında söylediklerimi gayet net hatırlıyorum. Orada söylediğim iki şey var. Gazeteci arkadaşlarımız vaka ve ölenlerin sayısını sordu. 'Son vaka sayısını bilmiyorum.' dedim. Yakın dönemde bilgi almadım. 'Ölü sayılarını, mezarlıklar müdürlüğümüzdeki defin işlemlerinden dolayı biliyoruz.' dedim ama bu sorunun sorulacağını bilmediğim için 'Bugün itibarıyla son güncel bilgiyi almadım.' dedim. Burada ölenlerin büyük kısmının yaşlı, artı başka ağır hastalıkları olan insanlar olduğunu söyledim. Göynüklü Kovid-19 vakası vefatı ile ilgili bir doktor şunu söylemişti, 'Fatma teyzemizin bir ayağı çukurdaydı, hatta yoğun bakımda çok güzel ilgilendik. Belki de birkaç gün ömrünü uzattık.' Bunu anlattım. 'Bırakın ölsünler.' gibi bir tanımı bu haberin içerisinden nasıl çıkardılar, buna anlam vermekte güçlük çekiyorum."