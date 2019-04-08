Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan 'Yabancılara Yardım Yapılmasın' Talimatı

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, ilk resmi yazısında, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne, 'İlimizde yaşamakta olan yabancı uyruklu kişilere ayni ve nakdi yardım yapılmaması' ifadeleriyle talimat verdi.

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, ilk resmi yazısında, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne, 'İlimizde yaşamakta olan yabancı uyruklu kişilere ayni ve nakdi yardım yapılmaması' ifadeleriyle talimat verdi.



Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, aday gösterildiği CHP'den Bolu Belediye Başkanlığı'na seçilip, mazbatasını alarak, göreve başlayan Tanju Özcan, kampanya dönemindeki vaatlerinden olan 'Bolu Belediyesi'nden yabancı uyruklulara ayni ve nakdi yardım yapılmaması' talimatını verdi. İlk resmi yazısını Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne gönderen Başkan Özcan, talimatında şunları kaydetti:



'Ülkemizde yaşamakta olan yabancı uyruklu kişilere Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Türk Kızılay'ı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Sosyal Uyum Yardımı' adı altında yardım yapılmaktadır. Bu nedenle, ilimizde yaşamakta olan herhangi bir yabancı uyruklu kişiye Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden ayni ve nakdi yapılmaması hususunda, gereğini rica ederim.' - Bolu

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