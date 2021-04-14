Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan 'yanlış imsakiye' özrü - Son Dakika

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan 'yanlış imsakiye' özrü

14.04.2021 15:09

BOLU Belediyesi tarafından dağıtılan imsakiyelerde iftar vakti, Diyanet'in açıkladığı imsakiyeye göre akşam ezanında 2-3 dakika geç, İmsak vakti ise 18 dakika erken olarak yazıldı.

BOLU Belediyesi tarafından dağıtılan imsakiyelerde iftar vakti, Diyanet'in açıkladığı imsakiyeye göre akşam ezanında 2-3 dakika geç, İmsak vakti ise 18 dakika erken olarak yazıldı. Konunun hatadan kaynaklandığını belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan vatandaşlardan özür dileyerek, "Allah'tan iftar saatini önce yazmamışız. Geç açanlar olmuştur bizim yüzümüzden. Daha çok sevap kazanan olmuştur. Kasti bir şey yok" dedi.

Bolu Belediyesi tarafından geçen hafta dağıtılan ramazan imsakiyelerinde, imsak vaktinin 18 dakika erken, iftar vaktinin ise 2-3 dakika geç olarak yazıldığı ortaya çıktı. Böylece, belediye tarafından dağıtılan imsakiyeye uyarak oruç tutan vatandaş 20 dakika fazla oruç tutmuş olacaktı. Diyanet'in verilerine göre yeniden basılan 2 bin 500 adet imsakiye vatandaşlara dağıtıldı.

Konuyla ilgili bir hata yapıldığını imsakiyenin Fazilet Takvimi'ne göre düzenlendiği ve dağıtılan yanlış imsakiyelerin toplatıldığını belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Diyanet bu sene geç açıklama yaptı. Bizim de ihalemizi alan matbaa işini yapan firma da bizi sıkıştırdı yetiştirmemiz için. Arkadaşlarımız da Fazilet Takvimi'nden bu verileri almışlar. Yaklaşık 3 bin tane basıldı, 500 tanesinde bu hata var. 2 bin 500 tanesinde yok" dedi.'DAHA ÇOK SEVAP KAZANAN OLMUŞTUR'Başkan Özcan, kasıtlı olarak böyle bir hata yapmadıklarını ifade ederek, "Ama Allah'tan iftar saatini önce yazmamışız. Geç açanlar olmuştur bizim yüzümüzden, daha çok sevap kazanan olmuştur. Kasti bir şey yok burada. Dolayısıyla bunu çok fazla büyütmeye gerek yok. Biliyorsunuz bir dönem bütün Rizeliler fazladan 1 gün oruç tutmuştu. Bir gün ezan vaktinden önce okunmuştu. En azından vaktinden önce söylenmemiş, öyle daha sıkıntı olurdu. Ama gel gelelim düzeltildi. Bir kasıt yok. Arkadaşlarımızın burada bir ihmali var. Uyardım daha dikkatli davranılması konusunda. Bundan sonra daha dikkatli olunur. Ben Belediye Başkanı olarak 500 tane yanlış basıldığı için özür diliyorum. Vatandaşlarımız haklarını helal etsinler." diye konuştu.

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan 'yanlış imsakiye' özrü
Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan 'yanlış imsakiye' özrü
Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan 'yanlış imsakiye' özrü
Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan 'yanlış imsakiye' özrü
Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan 'yanlış imsakiye' özrü
Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan 'yanlış imsakiye' özrü
Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan 'yanlış imsakiye' özrü

Tanju Özcan, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan 'yanlış imsakiye' özrü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Merve Boluğur'dan, Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il Vakaların 9 kat arttığı Edirne diken üstünde! Kent merkezi risk haritasında kırmızıya büründü Vakaların 9 kat arttığı Edirne diken üstünde! Kent merkezi risk haritasında kırmızıya büründü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı Karadeniz'de sular iyice ısınacak! Rusya, ABD savaş gemileri gelmeden tatbikat kararı aldı Karadeniz'de sular iyice ısınacak! Rusya, ABD savaş gemileri gelmeden tatbikat kararı aldı Çocuklarının şüpheli hareketleri üzerine eve koydukları kamera bakıcı şiddetini gün yüzüne çıkardı Çocuklarının şüpheli hareketleri üzerine eve koydukları kamera bakıcı şiddetini gün yüzüne çıkardı

Son Dakika Haberleri
15:50 Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir'in görevine son verildi
15:46 Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı
15:42 Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt
15:37 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il
15:24 Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in sözleşmesi çalındı
15:20 Vakaların 9 kat arttığı Edirne diken üstünde! Kent merkezi risk haritasında kırmızıya büründü
15:14 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı
15:00 Direksiyon başında telefon ile konuşan sürücü, polis durdurunca bile aldırış etmedi
14:26 Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, kısmi kapanmaya bugün geçiliyor! İşte madde madde yeni yasak ve tedbirler
Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı         
15:47
Ömer Faruk'la sözleşme imzalayan Stuttgart'tan ilk açıklama: Ömer Faruk'la sözleşme imzalayan Stuttgart'tan ilk açıklama: "Böylesi oyuncuyu bedavaya aldık, bizi seçtiği için gururluyuz"         
15:39
Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in sözleşmesi çalındı Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in sözleşmesi çalındı         
15:25
Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir görevden alındı Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir görevden alındı         
15:19
Görüntüler elden ele dolaşıyor! İstanbul uçağındaki kavga dünya basınında Görüntüler elden ele dolaşıyor! İstanbul uçağındaki kavga dünya basınında         
15:13
İngiliz basınından Mesut yorumu: İngiliz basınından Mesut yorumu: "Arsenal'dan gitti ama dürüst olalım Fenerbahçe kabus oldu"         
14:42
Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük         
14:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, kısmi kapanmaya bugün geçiliyor! İşte madde madde yeni yasak ve tedbirler Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, kısmi kapanmaya bugün geçiliyor! İşte madde madde yeni yasak ve tedbirler         
14:07
Şarkıcı Okan Tok, fotoğrafını izinsiz kullanan CHP'li Faik Öztrak'a dava açacak Şarkıcı Okan Tok, fotoğrafını izinsiz kullanan CHP'li Faik Öztrak'a dava açacak         
13:38
"Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı         
12:56
Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı         
12:42
Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı         
12:06
Vikipedi'nin büyük hatası! Ayça Ayşin Turan'ı hemcinsiyle evliymiş gibi gösterdi Vikipedi'nin büyük hatası! Ayça Ayşin Turan'ı hemcinsiyle evliymiş gibi gösterdi         
12:00
Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti         
11:59
AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz         
11:20
Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu         
10:37
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 15:54:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan 'yanlış imsakiye' özrü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei