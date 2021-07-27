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Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım - Son Dakika

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım

27.07.2021 13:57

Yabancı uyruklu vatandaşlara su faturası ve vergide 10 kat zam yapacağını söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Toplumun göçmenlerden rahatsız olduğunu ve Türkiye'ye entegre olamadıklarını belirten Özcan, "Benim askerim orada şehit olacak, sokaktaki Suriyeli de akşama kadar gelene geçene bakacak. Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım" dedi.

Göçmenlerle ilgili açıklamalarıyla büyük tartışma yaratan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, "Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım" dedi.

SU FATURALARINA 10 KAT ZAM YAPACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Özcan, dün belediye binasındaki basın toplantısında, yardımı kesmelerine rağmen yabancı uyrukluların Bolu'dan ayrılmadıklarını söylemiş ve yabancı uyrukluların su faturalarına ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını açıklamıştı.

"DAHA FAZLASINI YAPACAĞIM"

Özcan, Habertürk yayınına katılarak kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Özcan "Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım" dedi.

"ÇALIŞANIM FASLI"

Göçmenlerden toplumun rahatsız olduğunu ve göçmenlerin Türkiye'ye entegre olamadıklarını belirten Özcan, "Benim askerim orada şehit olacak, sokaktaki Suriyeli de akşama kadar gelene geçene bakacak" diye konuştu.

Tanju Özcan, hukuka aykırı bir işlem yapmayı planlamadığını, yapacaklarının hukuka uygun olacağını söyledi. Kendi yaptırdığı anketlerde bu konuda halkın yüzde 85 desteğini aldığını belirten Özcan, evinde Afgan işçi çalıştırdığı yönündeki iddialara ise "Doğru değil, çalışanım Faslı bir Türkiye vatandaşıydı, 6 ay kadar sigortalı olarak çalıştı, hatta bununla ilgili müfettiş incelemesi de geçirdim" yanıtını verdi.

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım

Tanju Özcan, Türkiye, Şehit, Bolu, Politika, Güncel, Son Dakika

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