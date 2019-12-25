Bolu Belediye Başkanı Özcan, gazetecilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Belediye Başkanı Özcan, gazetecilerle buluştu - Son Dakika

Bolu Belediye Başkanı Özcan, gazetecilerle buluştu

6 saat önce

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gazetecilerle bir araya geldi.

Bolu Belediye Başkanı Özcan, gazetecilerle buluştu, System.String[]

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gazetecilerle bir araya geldi.

Kılıçarslan Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Özcan, Almanya'nın Neuss kentine yaptığı ziyarete değinerek, "Neuss belediye başkanının resmi davetlisi olarak gitmiştik. Orada birçok dernek, sivil toplum örgütü ve kamu kuruluşu ziyareti yaptık. Başkonsolosluk ziyaretiyle başladı, belediye başkanımızla katıldığımız birçok etkinlik oldu. Türkiye'yi ve Bolu'yu anlatmak için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Özcan, ilerleyen dönemde Neuss Belediyesi ile iş birliği yapacaklarını aktardı.

Gölköy Sulama Barajı ile ilgili görüşlerini paylaşan Özcan, şunları kaydetti:

"Gölköy'ün kapı geliri bizim değil ama vatandaş bizim olduğunu düşünüyor. Gölköy'ün bakımından biz sorumlu değiliz ama vatandaş bizim sorumlu olduğumuzu düşünüyor. O yüzden verin Gölköy'ü bize, bizim su havzamız olduğunu da biliyoruz. Gölköy'ü güzelleştirelim, elimizde bir proje var. Mesire alanlarını planlayalım, orada seyir terasları yapalım. Gölköy'ü Bolulular çok seviyor. Daha temiz ve bakımlı bir Gölköy olsun düşüncesi ile DSİ'ye müracaat ettik."

Özcan, Alpağutbey Mahallesi'nde yapımı düşünülen Millet Bahçesi ve Boluspor'un ligdeki durumuyla ilgili de değerlendirmede bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:20 Kaynak: AA
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