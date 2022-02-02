Üye Girişi
Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında suç duyurusu

02.02.2022 13:00
Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında suç duyurusu

Sığınmacı Hakları Platformu üyeleri, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, "mültecilere yönelik nefret ve ayrımcılık" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Sığınmacı Hakları Platformu üyeleri, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, "mültecilere yönelik nefret ve ayrımcılık" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir araya gelen platform üyeleri adına basın açıklaması yapan Yıldız Önen, Özcan'ın nefret ve ayrımcılık suçlarından yargılanması gerektiğini söyledi.

Suriye rejiminin hak ihlalleri ve suçlarına vurgu yapan Önen, tüm korkunç savaş koşullarından hayatta kalma ve korunabilme adına kaçan Suriyelilerin sığınma haklarının, temel yaşam ve insan haklarından olduğunu belirtti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın söz ve eylemlerinin, insan hakları ihlali, ayrımcılık ve nefret temelli suçların odağı haline geldiğini söyleyen Önen, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kişi gerek evrensel hukuk ve yürürlükteki iç hukukun hükümlerini çiğneyerek çok sayıda ve çok boyutlu suçu alenen işlemiştir. Özcan, bu suçları kamu gücünü kullanma makamında olması ve söz konusu suçların önemli bölümünü basın ve yayın yoluyla işlemesi, hak ihlallerinin etkisini ve tahribatını artırmaktadır. Halkın bir bölümünü kin ve düşmanlığın hedefi haline getiren bu suçlara karşı hukukun gereklerinin gecikmeksizin uygulanması, adaletin ve toplumsal barışı yargısal temelde korumanın da bir gereğidir."

Basın açıklamasının ardından avukat Gülden Sönmez, bireysel olarak hazırlanan bireysel suç duyurusu dilekçelerini Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Suç duyurusu dilekçelerinde, Tanju Özcan'ın, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan, "nefret ve ayrımcılık, kişilerin huzur ve sükununu bozma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, görevi kötüye kullanma, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali" suçlarından yargılanıp cezalandırılması talep ediliyor.

YORUMLAR
500

Suç duyurusu, Tanju Özcan, Mülteci, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında suç duyurusu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:04 Rizespor, Beşiktaş'tan kiraladığı Gedson Fernandes'i almak için Portekiz'e gitti
12:59 Dudullu-Bostancı Metro hattı yıl sonunda açılıyor
12:45 Kız arkadaşıyla kaldığı apartta ölü bulunmuştu! Genç adamın ölüm sebebi ortaya çıktı
12:44 Akaryakıt bayileri iflasın eşiğine geldi! PÜİS Başkanı: KDV indirilsin
12:31 Defne Joy Foster'ı ölüm yıldönümünde arkadaşları andı!
12:28 Taksim'de boksör, tartıştığı trans bireyi tekme tokat dövdü
12:27 2 Şubat Çarşamba günü altının gramı 778 lira seviyesinden işlem görüyor
12:26 Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri dönüyor!
12:24 Model Ece Su Uçkan'ın içinde bulunduğu taksi, denize uçtu!
12:22 Gözler TÜİK'e çevrildi! Ocak ayı enflasyon oranı yarın açıklanacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 13:09:15. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında suç duyurusu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement