BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'IN KADIN MECLİS ÜYESİNE SÖZLERİ PROTESTO EDİLDİ - Son Dakika
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BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'IN KADIN MECLİS ÜYESİNE SÖZLERİ PROTESTO EDİLDİ

01.06.2022 15:56

BOLU Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın belediye meclis toplantısında AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik söylediği "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" sözleri protesto edildi.

BOLU Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın belediye meclis toplantısında AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik söylediği "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" sözleri protesto edildi. Belediye önünde toplanan yaklaşık 200 kadın, başkan Özcan'a tepki gösterdi.

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta gerçekleştirilen belediye meclis toplantısı sırasında AK Parti sıralarında oturan meclis üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor? dedi. Tepki çeken sözlerin ardından Başkan Özcan sosyal medya hesabından, söz konusu konuşmayı paylaşıp, "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" diye açıklama yaptı. Başkan Özcan'ın bu paylaşımı da tepki çekti.

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, partililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan Kadı Camisi önünde toplandı. Yaklaşık 200 kadın, ellerinde dövizlerle Bolu Belediyesi önüne yürüdü. 'Utanmazsın sen', Terbiyesiz Tanju Özcan' yazılı dövizler taşıyan kadınlar Başkan Özcan'a tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Merkez ilçe Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Atılgan, şunları söyledi: Ahlak yoksa bir insanda, isminin yanındaki tüm rütbeler de anlamını yitirir. Hepinizin bildiği üzere, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, kadın bir belediye meclis üyesine gayri ahlaki söylemleri ve sonrasında 'iffetimi muhafaza ettim' şeklindeki alaycı yorumları, seviyenin geldiği noktayı göstermiştir. Ne yazık ki, Bolumuzun imar ve esenliğinden mesul olan belediye başkanı, bu mesuliyetinin tam aksine, Bolumuzu utanç abidesi haline getirmeye hız kesmeden devam etmektedir. Evet, biz belediye başkanından utanıyoruz. Kimseye faydası olmayan, seviyesiz ve ahlak dışı söylem ve davranışlarını, alışkanlık haline getiren bu şahsa 'haddini bil, artık yeter' diyoruz ve sormadan edemiyoruz. 'Senin de bir eşin, senin de bir annen yok mudur? Onlardan da mı utanmazsın' " dedi.

'SENİ UTANMAYA VE ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUZ'

Atılgan, şöyle devam etti: Daha dün, tüp bebek için yardım isteyen bir kadına yaptığı ahlaksızlık ise hala sıcaklığını korumaktadır. Kadınları aşağılamak, ötekileştirmek, cinsel söylemlere malzeme yapmak hangi psikolojinin ürünüdür. Bu kaçıncı skandaldır. Şiddet sadece fiziksel değil, sözeldir de. Kadını cinsel söylemlere malzeme yapmak da şiddettir. Bizler bu şiddete karşı çıkıyor ve yeter diyoruz. Şiddetin her türlüsünü reddediyoruz. Hiçbirini unutmuyoruz ve seni utanmaya ve özür dilemeye davet ediyoruz. Bir kez de buradan devletimize, hukuk ve tıp yetkililerimize sesleniyoruz. Bu şahsın, geleceğimiz olan kadınlarımızı, akıl ve nesil güvenliğimizi alenen tehdit etmesine daha ne kadar izin vereceksiniz. Şiddetin siyaseti yoktur. Ahlakın da siyaseti yoktur. Ahlaksızlık şiddetine yeter diyen tüm duyarlı halkımızı bu ayıbı kınamaya davet ediyoruz."

BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'IN KADIN MECLİS ÜYESİNE SÖZLERİ PROTESTO EDİLDİ
BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'IN KADIN MECLİS ÜYESİNE SÖZLERİ PROTESTO EDİLDİ
BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'IN KADIN MECLİS ÜYESİNE SÖZLERİ PROTESTO EDİLDİ
BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'IN KADIN MECLİS ÜYESİNE SÖZLERİ PROTESTO EDİLDİ
BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'IN KADIN MECLİS ÜYESİNE SÖZLERİ PROTESTO EDİLDİ
BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'IN KADIN MECLİS ÜYESİNE SÖZLERİ PROTESTO EDİLDİ
BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'IN KADIN MECLİS ÜYESİNE SÖZLERİ PROTESTO EDİLDİ
BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'IN KADIN MECLİS ÜYESİNE SÖZLERİ PROTESTO EDİLDİ
BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'IN KADIN MECLİS ÜYESİNE SÖZLERİ PROTESTO EDİLDİ
BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'IN KADIN MECLİS ÜYESİNE SÖZLERİ PROTESTO EDİLDİ
BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'IN KADIN MECLİS ÜYESİNE SÖZLERİ PROTESTO EDİLDİ
BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'IN KADIN MECLİS ÜYESİNE SÖZLERİ PROTESTO EDİLDİ
BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'IN KADIN MECLİS ÜYESİNE SÖZLERİ PROTESTO EDİLDİ
BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'IN KADIN MECLİS ÜYESİNE SÖZLERİ PROTESTO EDİLDİ
BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'IN KADIN MECLİS ÜYESİNE SÖZLERİ PROTESTO EDİLDİ

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'IN KADIN MECLİS ÜYESİNE SÖZLERİ PROTESTO EDİLDİ - Son Dakika


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