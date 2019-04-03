Bolu Belediye Başkanı Özcan, Mazbatasını Aldı

CHP'den Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan, mazbatasını aldı.

CHP'den Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan, mazbatasını aldı.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen Özcan, mazbatasını almak için ailesi ve partililerle Bolu Adliye Sarayı'na geldi.



Adliye Sarayı Toplantı Salonu'nda düzenlenen mazbata töreninde konuşan Özcan, Bolu halkına teşekkür etti.



Tanju Özcan, "Yüksek bir oy oranıyla kazandık. Yaklaşık yüzde 53'lük bir oy aldık. Aradaki fark da fazla olunca yargı mercilerimizi de itirazlarla meşgul etmemiş olduk." dedi.



Özcan, ayrım yapmadan görevlerini layıkıyla yapacaklarını dile getirerek, "Bu çalışmalarımız sırasında da halkımızın desteğinin ve hayır dualarının hiç eksilmemesini diliyorum. İnşallah Bolu'yu, yapacağımız çalışmalarla Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Sadece iyi anılmayı umuyoruz. Kişisel çıkarımız ve beklentimiz yok. Kubbede hoş bir sada bırakmaktan başka herhangi bir derdimiz, düşüncemiz olmadı ve olmaz da." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Özcan, mazbatasını Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Taner Gülşen'den aldı.



Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, adliye çıkışında kendisini bekleyen partililer ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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