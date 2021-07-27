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BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN: SÖYLEDİKLERİMİN TAMAMININ ARKASINDAYIM - Son Dakika

BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN: SÖYLEDİKLERİMİN TAMAMININ ARKASINDAYIM

27.07.2021 15:38

BOLU'da yabancı uyruklu kişilerden su faturası ve katı atık vergisini 10 kat fazla alacaklarını açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin yaptığı açıklamalardan rahatsız olduğunu ifade ederek, "Açıklamalarımın bir kısmından rahatsız olduklarını ifade ettiler.

BOLU'da yabancı uyruklu kişilerden su faturası ve katı atık vergisini 10 kat fazla alacaklarını açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin yaptığı açıklamalardan rahatsız olduğunu ifade ederek, "Açıklamalarımın bir kısmından rahatsız olduklarını ifade ettiler. Konuştuk ama ben tavrımı seçimden önce de ortaya koymuştum. Düşüncelerimin, dün söylediklerimin tamamının arkasındayım" dedi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapacağını açıklaması tartışmalara yol açtı. Tartışmaların ardından Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Tanju Özcan hakkında ırkçı söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Göreve ilk geldiği zaman kentte yaşayan sığınmacılara verilen ayni ve nakdi yardımları kesmesiyle gündeme gelen Özcan'ın bu kararı partisinden de tepki gördü. Kentte yaşayan yabancı uyruklular ise Özcan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

'SÖYLEDİKLERİMİN TAMAMEN ARKASINDAYIM'

Tanju Özcan, DHA'ya yaptığı açıklamada, partisinin açıklamalarından rahatsız olduğunu dile getirerek, "Genel Başkan yardımcımız Seyit Torun aradı. Açıklamalarımın bir kısmından rahatsız olduklarını ifade ettiler. Konuştuk ama ben tavrımı seçimden önce de ortaya koymuştum. Düşüncelerimin, dün söylediklerimin tamamının arkasındayım. Ben sonradan Cumhuriyet Halk Partili olanlardan değilim. Ben bu partinin gençlik kolları, ilçe başkanlığı, il başkanlığı, milletvekilliği, belediye meclis üyeliği, parti meclis üyeliği yapmış gerçek bir CHP'liyim. Dolayısıyla benim partimle herhangi bir sorunum yok. Cumhuriyet Halk Partili olarak doğdum. Cumhuriyet Halk Partili olarak da gözlerimi kapatmak istiyorum. Herhangi bir şekilde de bir başka partiye geçme, birilerine şirin gözükmek gibi bir derdim yok. Dolayısıyla ne sayın Muharrem İnce'nin partisine ya da başka bir partiye gitmek için mi bunları yapıyorsun gibi söylemler var. Hayır, ben CHP'liyim. Partimi seviyorum, sayıyorum. Atatürk'ün partisinde siyasete başladım ve Atatürk'ün partisinde siyaseti noktalamak istiyorum." dedi.

EVİNDE SİGORTASIZ MÜLTECİ ÇALIŞTIRDIĞI İDDİASI

Tanju Özcan evinde sigortasız şekilde mülteci bir kadını hizmetçi olarak çalıştırdığı iddialarını ise şöyle cevapladı:

"Bir haber sitesi olduğunu iddia eden belediyeye 7 yıldır borcunu ödemediği için icraya verilen bir vatandaş bu iddiayı ortaya attı. Bununla ilgili müfettiş de geldi. Sonrasında ortaya çıktı ki benim evimde sigortalı olarak çalışan yardımcı bayan Fas kökenli. Türk eşi 12 yıl önce eşi Fas'ta görevliyken evlenmişler sonra da Türkiye'ye yerleşmişler. 10 yıldır Türk vatandaşı. Ben sigortasını da yaptım. Bunu herkes biliyor. Zaten müfettişler kadıncağızın da ifadesini aldı. Bütün gerçekler ortaya çıktı. Bununla ilgili belgeleri de ben tüm kamuoyuna sunabilirim. Ben asla kaçak göçmen çalıştırmam. Sigortasız kimseyi de çalıştırmam."

'TAMAMEN ŞOV AMAÇLI'

Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay, Tanju Özcan'ın Bolu'nun sorunlarıyla uğraşmak yerine şov yaptığını belirterek, "Bolu'nun başlıca sorunları varken sayın başkanın bu konularla popülist yaklaşımla gündeme gelmesi tamamen şov amaçlı. Biz bu konuları mecliste de konuştuk, tartıştık. Bunlardan ziyade Bolu'da çöp dağları oluşmaya başladı. Sineklerden geçilmiyor. Bunları takip etmek varken hala göçmenlerle uğraşıyor. Bunlarla Bolu'nun yerel sorunlarını kapatacağını düşünüyor ama kapatamaz" diye konuştu.

'SENİN FAKİRLERE Mİ GÜCÜN YETİYOR"

5 yıldır Bolu'da yaşayan Irak uyruklu Ahmed Abed Hüsem(29), "Olan fakirlere olacak. Zengin parasını tıkır tıkır verip suyunu kullanacak. Ama fakirler ödeyemeyecek. Türkiye'ye fakir, aç mülteciler sığındı. Türkiye devleti bunlara sahip çıktı. Tanju bey olmadan belediye yemeğe ihtiyacı olanlara yemek veriyordu. Şimdi Tanju bey yardımların hepsini kesti. Senin fakirlere mi gücün yetiyor? Bu çok yanlış bir şey" dedi.

'GÖÇ İDARESİ MÜSAADE EDERSE BAŞKA ŞEHRE TAŞINIRIZ'

6 yıldır Türkiye'de yaşayan Irak uyruklu Muhammed Jabar ise, hükümet yetkililerinden bu konuda yardım istediklerini ifade ederek, "Göç İdaresi bize müsaade ederse biz başka şehre taşınırız. Bizi buraya Birleşmiş Milletler bu şehri tercih ederek yerleştirdi. Mecburiyetten bu şehirde yaşamaya geldik. Türk hükümetine sesleniyoruz. Bu karara tekrar baksınlar. Bizi bu durumda bırakmasınlar" diye konuştu.

Suriye uyruklu Kawa Rafiullah isimli kadın ise, "Valla çok zor. Evde çocuklar var. Sütüm yok, çocuğa yoğurt yediriyorum. Faturalar ve ev masrafları Allah yardım etsin. Suriye'de savaş var, yemek yok, elektrik yok. Çocuklarıma Allah yardım etsin. Masrafımız çok" dedi.

BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN: SÖYLEDİKLERİMİN TAMAMININ ARKASINDAYIM
BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN: SÖYLEDİKLERİMİN TAMAMININ ARKASINDAYIM
BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN: SÖYLEDİKLERİMİN TAMAMININ ARKASINDAYIM
BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN: SÖYLEDİKLERİMİN TAMAMININ ARKASINDAYIM
BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN: SÖYLEDİKLERİMİN TAMAMININ ARKASINDAYIM
BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN: SÖYLEDİKLERİMİN TAMAMININ ARKASINDAYIM

Cumhuriyet Halk Partisi, Tanju Özcan, Mülteci, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN: SÖYLEDİKLERİMİN TAMAMININ ARKASINDAYIM - Son Dakika


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