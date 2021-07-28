BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN: SÖYLEDİKLERİMİN TAMAMININ ARKASINDAYIM - Son Dakika

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağı açıklamasına tepki gösterdi. AK Parti'li Aydın, Başkan Özcan'ın diktatör tavırla hareket ettiğini savunarak, "Bolu Köroğlu şehri ancak Köroğlu'nun bir de karşı tarafı var; Bolu Beyi. Bolu Belediye Başkanı, şu an bir Bolu Beyi gibi davranıyor; tamamen diktatör bir tavırla hareket ediyor. Uluslararası hukuku, insan haklarını, vatandaşların Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşların haklarını ihlal eden konuşmalar çerçevesinde hareket ediyor. Söylemlerinin hiçbirinin realite olarak bir gerçeği yansıtmadığını aslında tüm vatandaşlar biliyor. Seçilmeden önce de tüm mültecileri özelikle parantez içine alıyorum Suriyelileri Bolu'dan göndereceğini söylemişti. Bir insan gücünün yetmeyeceği şeyleri söylerse sonuç da böyle olur çünkü kendisi hala şunu kavramaktan aciz. Kendisi sadece belediye başkanı. Belediye başkanı olmaktan öte belediye başkanının yetkileri yasalarla belirlenmiş. Dolayısıyla onun haricinde hareket etme kabiliyeti yok. Öyle bir profil içinde böyle bir ruh hali içinde sağlık ve sıhhatle düşünüp Bolu'yu idare etmesi şu an mümkün görünmüyor. Bunu yalnızca biz söylemiyoruz. Kendi partilileri de kendi partisinin genel başkan yardımcısı ve milletvekilleri de kendisinin doğru söylem ve eylemler içinde olmadığını bir kez daha altını çiziyor" diye konuştu.