Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP'ye geri döndü - Son Dakika
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP'ye geri döndü

13.06.2023 21:59

Geçtiğimiz yıl Yüksek Disiplin Kurulu tarafından geçici olarak bir yıl partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisine geri döndü. Özcan, hakkındaki kararın süresinin dolmasının ardından CHP'ye geri döndüğünü sosyal medya hesabından duyurdu. Özcan'ın kararı, Kılıçdaroğlu'na gönderme olarak yorumlandı.

Geçtiğimiz yıl Yüksek Disiplin Kurulu tarafından geçici olarak bir yıl partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yeniden CHP'ye döndü.

1 YILLIĞINA İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi'nin bir kadın üyesiyle yaşadığı diyalog sonrasında parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle disipline sevk edilmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a 1 yıl geçici çıkarma cezası vermişti.

"DÖNECEĞİM DEDİM Mİ DÖNERİM"

Özcan hakkındaki verilen kararın süresinin dolmasının ardından partisine geri döndü. Sosyal medya hesabından parti kararını paylaşan Özcan, "Ben Tanju... Döneceğim dedim mi dönerim!" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME Mİ YAPTI?

Kılıçdaroğlu da seçimlerde "Ben Kemal geliyorum" sloganını kullanmıştı. Özcan'ın kararı paylaşırken kullandığı ifadeler Kılıçdaroğlu'na gönderme olarak yorumlandı.

CHP'ye geri dönen Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme: Ben Tanju... Döneceğim dedim mi dönerim!
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Son Dakika Güncel Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP'ye geri döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP'ye geri döndü - Son Dakika
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