Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP'ye geri döndü

Geçtiğimiz yıl Yüksek Disiplin Kurulu tarafından geçici olarak bir yıl partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yeniden CHP'ye döndü.
Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi'nin bir kadın üyesiyle yaşadığı diyalog sonrasında parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle disipline sevk edilmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a 1 yıl geçici çıkarma cezası vermişti.
Özcan hakkındaki verilen kararın süresinin dolmasının ardından partisine geri döndü. Sosyal medya hesabından parti kararını paylaşan Özcan, "Ben Tanju... Döneceğim dedim mi dönerim!" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu da seçimlerde "Ben Kemal geliyorum" sloganını kullanmıştı. Özcan'ın kararı paylaşırken kullandığı ifadeler Kılıçdaroğlu'na gönderme olarak yorumlandı.
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