Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesine ilişkin konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP'nin Merkez Yönetim Kurulunca (MYK), "uyarılması" talebiyle partinin Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Şu ana kadar tüzük çerçevesinde işliyor süreç. Nihai karar YDK'nindir." dedi.

Bolu Belediye Meclisi toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özcan, partisinin yüksek disiplin kuruluna sevk edilmek gibi bir karar beklemediğini, bu kararın verilmesinin kendisi açısından sürpriz olduğunu söyledi.

Uyarı cezası almadığını savunan Özcan şöyle devam etti:

"Tüzüğümüze göre MYK'nin böyle bir talepte bulunma hakkı var. Yani hukukçu olarak söylüyorum, MYK'yi burada yargıç gibi düşünün, Yüksek Disiplin Kurulunu da mahkeme gibi. Şu an ben uyarılma cezasıyla Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildim. Orada savunmamı yapacağım. Yüksek Disiplin Kurulu asıl mahkemedir. Adil insanlardan oluşmaktadır. Ben kendimi orada ifade edeceğim. Eğer uyarı cezası alman gerekiyor derse YDK, boynumuz kıldan ince."

Özcan, "İhraç edilirseniz ne yapacaksınız?" sorusu üzerine, "Bazıları diyor ki 'Kendisini ihraç ettirmek için mi uğraşıyor?' Hayır. Arkadaşlarıma söyledim. İhraç kararı da çıkabilir. Şu ana kadar tüzük çerçevesinde işliyor süreç. Nihai karar YDK'nindir." ifadesini kullandı.

Yaklaşık bir ay önce Armağan Çağlayan'ın magazin ağırlıklı programına çıktığını hatırlatan Özcan, "Kitap yazmaktan bahsettim. Siyasetin nükteli yönlerini anlatacağım dedim. Arkasından aklınıza gelen ilk anı nedir diye sorunca, spontane bir şekilde, kötü niyet olmaksızın böyle bir olayı anlattım." dedi.

"Benim gibi tecrübeli bir siyasetçinin böyle bir anısını anlatmaması gerekiyordu." diyen Özcan bunun için özür dilediğini söyledi.

Özcan, olayın bu şekilde yansıtılmasının nedeninin kendisinin sığınmacılarla ilgili yaptığı çıkış olduğunu öne sürerek sığınmacılarla ilgili söylediklerinin ve yaptıklarının altına imzasını atmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.