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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyurusu yapıldı - Son Dakika

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyurusu yapıldı

28.07.2021 09:56

İstanbul Barosu avukatlarından Aydın Egemen, Bolu'da yabancı uyruklu kişilerden 10 kat fazla su alınmasını planını Meclis'e götüreceklerini belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede Özcan hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması talep edildi.

Türkiye, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mültecilerle ilgili açıklamalarını konuşmaya devam ediyor. Özcan'ın kentteki mültecilerden 10 kat daha fazla su faturası almayı hedeflediklerine ilişkin açıklamasının ardından başlayan tartışmayla ilgili Özcan hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

BU YOLLA ŞEHRİ TERK ETMELERİ İSTENDİ

İstanbul Barosu avukatlarından Aydın Egemen'in Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği suç duyurusu dilekçesinde, "şüpheli" olarak belirtilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dün kamuoyuna yaptığı açıklamada, yabancı uyruklu kişilere su hizmetinin 10 kat pahalı olarak verileceğini ve bu yolla yabancıların şehri terk etmesi amaçlandığını söyledi.

"BEN DE ŞÜPHELİ KADAR İSTİYORUM"

Hukuk devleti ilkesinin, kişilerden, kurumlardan ve devleti yönetenlerden daha üst bir kavram olduğunun unutulduğu ifade edilen dilekçede, "Geçici olarak ülkemize gelmiş göçmenlerin ülkelerine dönmelerini, çocuklarımızın geleceği için şüpheli kadar ben de arzu ediyorum fakat hukuk devleti ilkesini zedelemeden bunu yapmak zorundayız. Bu görev tek tek her vatandaşın görevidir. Hukuk devletinin zarar görmesi, devletin zaafa uğramasıdır. Tüm çabamız devletin bekasıdır. ve sığınacağımız tek liman hukuk iken, üstelik hukukçu olduğunu beyan eden bir belediye başkanının, maske-mesafe-temizlikten başka seçeneğimizin olmadığı virüsle mücadele döneminde göçmenlerin ve bizlerin anayasal yaşam hakkını çiğneyerek ve dahi halk nezdinde kişileri hedef haline getirerek, bu sorunun nasıl çözüleceğine inanılmıştır? Üstelik hangi yasa, bu gücü kendisine vermiştir? Hepimiz yıllardır Avrupa normlarını ülkemize entegre etme gayreti içerisindeyken, bu düşünce ile neden insan odaklı inanç terk edilerek, geriye gidiş çabasına girilmiştir?" denildi.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA SEVK ETMEK

Dilekçede, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek, su gibi temel ihtiyaç maddesine ulaşma imkanı fiilen ortadan kaldırarak, özellikle virüs döneminde insanların, çocukların hastalanmasına neden olabilecek bu durumdan vazgeçilmesi ve kamuoyundan özür de dilenmesi gerektiği aktarıldı.

DAVA AÇILMASI TALEP EDİLDİ

Şüpheli hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması talep edilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Mesele suya ulaşımı engellenen Bolu'nun meselesi değildir. Bolu'daki bir yabancı İstanbul'a gelmeyecek midir? Çocuklarım başta olmak üzere bir çocuk bile sırf bu nedenle zarar görürse beni nasıl teselli edecektir?

Şüphelinin yaptığı suç teşkil eden fiili eylem nedeniyle, esnaflar da aynı şekilde hareket ederse, doğması muhtemel ölümlerden, görülecek zararlardan şüpheli şahsen mi sorumlu olacaktır? Şüphelinin eylemleri, başta Anayasa, Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil eden, şüpheli yöneticinin bu sıfatı hasebiyle özellikle hassasiyet gösterecek yerde, su gibi temel bir ihtiyaç maddesini, kamu hizmetini '10 kat arttırmak' gibi, toplum karşısında yabancı uyruklu kişileri hedef haline getiren, bizlerin, çocuklarımızın yaşama hakkını açıkça ve yakın tehdit edecek sonuçlar yaratan, suç teşkil eden eylemlerinden dolayı hakkında soruşturma başlatılarak cezalandırılmasını talep ediyorum.

"YAŞAM HAKKIMIZI ZEDELEMEYE HAKKI YOKTUR"

Hiç kimsenin ve hiçbir kurumun, ne kadar haklı ve dahi toplumsal karşılık bulursa bulsun, dedelerimizin kurtuluş mücadelesi için canlarını verdikleri, yokluk ve yoksunluk içinde Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, hukuk devleti esas alınarak kurulmuş bu devleti, hukuk devleti ilkesini ve yaşam hakkımızı zedelemeye, zayıflatmaya hakkı yoktur."

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyurusu yapıldı

İstanbul Barosu, Tanju Özcan, İstanbul, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyurusu yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Yılmaz Çerçi: Sayın avukatlar keşke bu ilgiyi Bodrum'daki yüksek fiyatlar içinde göstersenizde vatandaş ülkesinin güzelliklerinden faydalansa Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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