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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kabak tanıtımı, konser ve park açılışına 1 milyon 153 bin lira harcamış - Son Dakika

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kabak tanıtımı, konser ve park açılışına 1 milyon 153 bin lira harcamış

07.09.2021 14:01

Başörtülü bir kadınla anısı anlatması sonrası gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şimdi de mart, temmuz ve ağustos aylarında düzenlediği 3 ihale ile gündeme geldi. Kur'an-ı Kerim'e el basıp "tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeyeceğim, israf yapmayacağım" diye yemin ederek göreve başlayan Özcan'ın; park açılışı, Şevval Şam konseri ve Bolu kabağı tanıtımından oluşan 3 organizasyon için toplam 1 milyon 153 bin lira harcadığı ortaya çıktı.

Sığınmacılar ve başörtülü bir kadınla arasında gerçekleşen diyalog nedeniyle tepki çeken Tanju Özcan gündemden düşmek bilmiyor. Hatırlanacağı üzere Özcan, Bolu'da sığınmacı istemediğini ve kalmakta ısrar edenlerin su faturası ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını söylemişti. Daha sonra kendisinden tüp bebek için yardım isteyen başörtülü kadınla arasında geçen diyaloğu imalı bir tavırla anlatan Özcan, büyük tepki çekmişti. Partisinin "uyarı" istemiyle disiplin kuruluna sevk ettiği CHP'li Özcan, bu sefer düzenlediği üç ihale ile gündeme geldi. Özcan'ın park açılışı, Şevval Şam konseri ve Bolu kabağı tanıtımı için 1 milyon 153 bin lira harcadığı ortaya çıktı.

KABAK TANITIMINA 370 BİN LİRA VERİLDİ

Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından mart ayında EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden 'Bolu Kabağı'nın coğrafi işaret çalışmasında yapılacak olan veri toplama, analiz, araştırma, farkındalık yaratma, literatür oluşturma, sürdürülebilir kalkınma, pazarlama ve coğrafi işaret eğitimi, tanıtım çalışması' başlıklı ihale yapıldı. Söz konusu ihaleye tek bir firma teklif verdi. Ankara merkezli EVYA Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Reklam ve Organizasyon Ticaret ve Limited Şirketi, 370 bin liralık teklif ile ihaleyi kazandı.

PARK AÇILIŞI İÇİN 390 BİN LİRA ÖDENDİ

Tanju Özcan başkanlığındaki Bolu Belediyesi tarafından Temmuz ayında yine EKAP üzerinden çocuk parkı açılışının organizasyonu için ihaleye çıkıldı. İhaleye bir kez daha tek bir firma teklif verdi. İstanbul merkezli FUYA Grup Danışmanlık Organizasyon Limited Şirketi, 390 bin liraya ihaleyi kazandı.

KONSER ORGANİZASYONUNA 393 BİN LİRA HARCANDI

Şevval Sam konserinin olduğu Zafer Bayramı etkinlikleri için de ağustos ayında ihaleye çıkıldı ve yine tek firmanın teklif verdiği ihaleyi tekrardan FUYA Grup Danışmanlık Organizasyon Limited Şirketi kazandı. Bu etkinlik için ise 393 bin lira harcandı. Söz konusu rakamın içinde etkinlikte sahneye çıkan sanatçı Şevval Sam'a ödenen ücretin olmadığı iddia edildi.

TEK FİRMA TEKLİF VERDİ

Bolu Belediyesi tarafından yapılan 3 ihale ile hizmet alımı için toplamda 1 milyon 153 bin lira harcanması ve ihalelere tek bir firmanın teklif vererek kazanması dikkat çekti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kabak tanıtımı, konser ve park açılışına 1 milyon 153 bin lira harcamış

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Son Dakika Ekonomi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kabak tanıtımı, konser ve park açılışına 1 milyon 153 bin lira harcamış - Son Dakika Ekonomi


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