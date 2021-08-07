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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mültecilerin faturasına 10 kat zam teklif etmesinden sonra partisi CHP'ye de rest çekti - Son Dakika

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mültecilerin faturasına 10 kat zam teklif etmesinden sonra partisi CHP'ye de rest çekti

07.08.2021 15:59

Kentteki mültecilerin su faturalarına ve belediye hizmetlerine 10 kat zam yapmayı öneren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisi CHP'ye de rest çekti. Kendisine yapılan eleştirilere yönelik konuşan Özcan, "Gücümü halktan, cesaretimi de Allah'tan alıyorum. Benim partim beni nasıl durduracak? Doğru söyledim diye benim partim beni durduracak mı? Durdurabilecek mi?" ifadelerini kullandı.

Bolu Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı ikinci birleşimi, Tanju Özcan başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda Özcan'ın, kentte yaşayan yabancı uyrukluların faydalandığı belediye hizmetlerine zam yapılmasına ilişkin Belediye Meclisi'nde CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilerek komisyona gönderilen önergesi oylanamadı. Özcan'ın önergesi, daha önce havale edildiği Plan ve Bütçe Komisyonu'nca yeterli araştırmanın yapılamamış olması nedeniyle eylül ayı meclis toplantısının gündemine alındı.

"HALKIN TERCÜMANLIĞINI YAPTIM"

Özcan, toplantıda yaptığı konuşmada, konuyla ilgili komisyonun karar verebileceğini belirterek "Ben bu konuyu neden gündeme getirdim? Türkiye tartışsın diye. Bana batan bir şey mi vardı? Sorumlu bir vatandaş olarak söyledim bunları. Bunları söylerken halkın tercümanlığını yaptım." diye konuştu.

"BEN PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI DEĞİLİM"

Kendisine yönelik eleştirilere tepki gösteren Özcan, "Gücümü halktan, cesaretimi de Allah'tan alıyorum. Benim partim beni nasıl durduracak? Doğru söyledim diye benim partim beni durduracak mı? Durdurabilecek mi? İl başkanım beni kınamış. 'Belediye bize kapalı.' demiş, yani Cumhuriyet Halk Partisine kapalı... Ben yemin ettim Kur'an-ı Kerim üzerine tarafsız bir şekilde, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyarak, ayrım yapmadan Bolu'yu yöneteceğim diye. Ben partili belediye başkanı değilim. Ben rozetimi çıkardım." dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mültecilerin faturasına 10 kat zam teklif etmesinden sonra partisi CHP'ye de rest çekti

Cumhuriyet Halk Partisi, Tanju Özcan, Mevla, Bolu, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mültecilerin faturasına 10 kat zam teklif etmesinden sonra partisi CHP'ye de rest çekti - Son Dakika Ekonomi


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