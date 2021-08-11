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Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş! - Son Dakika

Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş!

11.08.2021 10:18

Türk kadınlarına ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yönelik hakaret ve küfür eden Afganlı göçmen Sunatullah Saadat, Afganistan Dernekler Federasyonu'nun sosyal medya hesaplarını yönettiği ortaya çıktı. Saadat'ın olay yaratan açıklamaları sonrası geçmişte sosyal medya hesaplarında bulunan videolar da yayından kaldırıldı.

Son dönemde Afganlı göçmen Sunatullah Saadat'ın söylemleri büyük etki yarattı. Afganistan'da farklı medya gruplarında çalışan Sunatullah Saadat, 2020'nin başında kaçak yollardan Türkiye'ye geldi. Amacı Avrupa'ya gitmekti. İstanbul'da bulunduğu süre içinde bazı Afgan STK'larla temas içinde bulundu. Afgan-Türk İşadamları Derneği Başkanı ve Afganistan Dernekler Federasyonu kurucusu İzzet Saddat ile tanıştı.

SÖZLERİ İNFİAL YARATINCA HER YERDEN SİLİNDİ

Sunatullah Saadat, bir süre sonra da bu dernek ve federasyonların sosyal medya hesaplarını yönetmeye başladı. 5 ay önce ise yine iş insanı İzzet Saddat'ın yardımı ile Özbekistan'a gitti. Hürriyet'in haberine göre Afgan gazeteci Sunatullah Saadat'ın Türkiye'yi hedef alan hakaret dolu sözlerinin infial yaratmasının ardından Afganistan Dernekler Federasyonu'nun sosyal medya hesaplarında bulunan ona ait geçmişte çekilmiş videolar da yayından kaldırıldı.

"HİÇBİR AFGANİSTANLI'NIN HAKARET ETME HAKKI YOKTUR"

Afganistanlı Dernekler Birliği Genel Başkanı Mehmet Akmurat ise yaptığı açıklamada, Sunatullah Saadat'ın sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bu video bizi ve Türk milletini derinden üzmüştür. Böyle bir durum kabul edilemez. Türkiye, Afganistanlı göçmenlere kucak açmıştır. Bunu unutmamak lazım. Hiçbir Afganistanlı'nın Türk insanına ve makamına hakaret etme hakkı yoktur."

TEPKİLER ÜZERİNE ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Türk kadınlarına ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yönelik hakaret dolu mesajları üzerine tepkilerin çığ gibi büyümesi sonrasında yeni bir video yayınlayan Saadat özür dilemişti. Saadat şu ifadeleri kullanmıştı;

"Bu şey özür dilemekle olmaz biliyorum, çoğunuz öfkelisiniz ve beni öldürmek istiyorsunuz. Tamam ben ölmeye de razıyım. Ama ben bu video üzerinden bütün Türkiye milletinden, Türkiye kadınlarından ve sayın Tanju Özcan'dan özür dilerim. Ama arkadaşlar kendiniz düşünün, ben haklı olmasam da, şimdi ben geldim Türk kadınlarına bir şey dedim, bütün Türkiye ayağa kalktı. Ama nasıl bir belediye başkanı geliyor bütün Afganistan Afganları eğitimsiz, dilenci diye hitap ediyorlar. Onu da biraz düşünün."

Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş!

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Son Dakika Güncel Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş! - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Volkan Birinci: SAVUNMAYA BAK BAŞKANIMIZ SENİN EĞİTİMİNE SEN İSE HEPİMİZİN NAMUSUNA LAF EDİYORSUN SONRA HAK ARIYORSUN. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Cuma Semih Baltacı: Bolu Belediye başkanı da bu milletten özür dilemelidir. mültecilere on kat vergi getireceğim demek akılla izah edilemez Cevap Yaz 1 10 Yayından Kaldır
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