Bolu Belediye Başkanı Yılmaz, Bgc'yi Ziyaret Etti

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Gazeteciler Cemiyeti'ni (BGC) ziyaret etti.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Gazeteciler Cemiyeti'ni (BGC) ziyaret etti.



31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle görevden ayrılacak olan Yılmaz, veda ziyaretleri kapsamında BGC'nin Karaçayır Mahallesi'nde bulunan sosyal tesislerinde gazetecilerle bir araya geldi.



BGC Başkanı Bülent Velioğlu ve gazeteciler tarafından karşılanan Yılmaz, yaptığı konuşmada, 15 yıllık belediye başkanlığı 10 yıllık da belediye meclis üyeliği olmak üzere toplam 25 yıldır kendisini Bolu'ya adamış biri olduğunu söyledi.



Yılmaz, Bolu'yu bir belediye başkanı olarak değil, şehircilik değişimi ve dönüşümü yapmak üzere görevde bulunan biri olarak yönetmeye çalıştığını anlatarak, "AK Parti'nin hedefi Türkiye'yi 2023'de dünyanın ilk 10 ekonomisine getirmek ise, biz de ilk 10 yaşanabilir iline girmeyi hedef tayin ederek çalışma yaptık. Bu çalışmayı işçiden memuruna, mühendisinden müdürüne kadar bir ekip ruhuyla yaptık. Gerçekten de Bolu'da bir şehircilik değişimini şekillendirdik. Tünelin ucunda ışık göründü. Allah bana nasip etmedi ama inşallah benden sonrakilere nasip eder." diye konuştu.



Belediye başkanlığı görevini devrettikten sonra da Bolu için hizmet etmeye devam edeceğini aktaran Yılmaz, "Bolu şehrine kendisini adayan birisi olarak bu birikimleri Bolu'ya vereceğim. Bunun için belediye başkanı olmaya gerek yok. Bolu sevdalısı olmak yeterli." ifadesini kullandı.



BGC Başkanı Bülent Velioğlu ise Yılmaz'ın 15 senedir Bolu'da görev yapan gazetecilere ağabeylik ve babalık yaptığını belirterek, "Cemiyetimizin, gazetecilerin her türlü sıkıntılarına koştunuz. Biz sizi bir başkan olarak değil, her zaman bir ağabey bir baba olarak bildik." değerlendirmesinde bulundu.



Yılmaz'ın görev yaptığı sürenin çok az bir zaman olmadığına dikkati çeken Velioğlu, "15 senede bir nesil yetişiyor. Uzun zaman sonra partinizin verdiği bir kararla, sizin tabirinizle emekli oldunuz. İnşallah daha ilerleyen zamanlarda Allah daha güzel görevler nasip eder. Ben bütün gazeteci kardeşlerim adına size şimdiye kadar bize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

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