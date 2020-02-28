Bolu Belediyesi: Avrupa'ya geçmek isteyen mülteciler için ücretsiz otobüs kaldıracağız - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bolu Belediyesi: Avrupa'ya geçmek isteyen mülteciler için ücretsiz otobüs kaldıracağız - Son Dakika Dünya

Bolu Belediyesi: Avrupa'ya geçmek isteyen mülteciler için ücretsiz otobüs kaldıracağız

20 dakika önce

Bolu Belediyesi, Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyen mülteciler için Edirne'ye ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceğini açıkladı

Bolu Belediyesi: Avrupa'ya geçmek isteyen mülteciler için ücretsiz otobüs kaldıracağız, System.String[]

Bolu Belediyesi, Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyen mülteciler için Edirne'ye ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceğini açıkladı.


İdlib'de 33 Türk askerin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıların ardından, sınır güvenlik güçlerinin mültecilerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı haberleri çıkmıştı. Bolu'nun CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu amaçla Edirne'ye gitmek isteyen Bolu'daki mültecilerin ücretsiz olarak taşınacağı taahhüdünü verdi.

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Avrupa, Edirne, Bolu, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:05 
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