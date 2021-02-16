Bolu Belediyesi, ayı heykeli yapmaktan vazgeçti - Son Dakika
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Bolu Belediyesi, ayı heykeli yapmaktan vazgeçti

16.02.2021 18:18
Bolu Belediyesi, ayı heykeli yapmaktan vazgeçti

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, kamuoyunun tepkisi üzerine kente yapılması planlanan 10 metrelik bozayı heykelinden vazgeçtiklerini, proje kapsamında yerine kızıl geyik heykelinin yapılacağını açıkladı.

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, kamuoyunun tepkisi üzerine kente yapılması planlanan 10 metrelik bozayı heykelinden vazgeçtiklerini, proje kapsamında yerine kızıl geyik heykelinin yapılacağını açıkladı. Kentte yaşayan vatandaşlar, ayı heykeli projesinden dönülmesini olumlu karşıladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçen hafta kente 10 metre boyunda bir ayı heykeli yapacaklarını söyledi. Özcan, ayı heykelinin yanı sıra Bolu ormanlarında bulunan başka hayvanların da heykellerini yapacaklarını belirtti. Ayının Bolu'nun simgesi olduğunu söyleyen Başkan Özcan'ın ayı heykeli fikri, kentte bazı vatandaşlardan tepki gördü. Vatandaşlar, ayı heykelinin kendilerine hakaret olduğunu söyleyerek Başkan Özcan'a tepki gösterdi. Kamuoyu tepkisinin ardından Başkan Özcan, ayı heykeli yapma kararından vazgeçti. Özcan, ayı heykelinin yerine kızıl geyik heykeli yapacaklarını söyledi. Vatandaşlar ayı heykelinden vazgeçilmesini olumlu karşıladı. Bazıları da genel itibariyle heykele karşı olduğunu söyledi.

'BEN HEYKELE KARŞIYIM' Vatandaşlardan Ercan Kılıç, "Heykel yapılmasını istemiyorum, gerek duymuyorum. Onun yerine başka bir şeye yatırım yapılsın. Bence o para başka şeyler için kullanılabilir. Heykele karşıyım ben. Bana ters düşüyor. Bir sürü para verilecek. Gelecek için başka yatırımlar yapsın, daha güzel olur, millet için de iyi olur" dedi. Süleyman Fidan ise, "Bence hangi heykel olduğu fark etmiyor, heykel gereksiz. Ayı heykelini de istemiyordum, kızıl geyiği de gereksiz buluyorum" diye konuştu. 'BEN AYIDAN YANAYIM' Ayı heykeli yapılmasını daha uygun bulduğunu belirten Zafer Aksungur ise, "Ben ayıdan yanayım. Ayı heykeli yapılsa daha güzel olur. Dünyanın her yerinde en çok satan oyuncak, ayı oyuncağı. Kızıl geyik yapacakmış, ceylan da yapabilir. Bunun oyuncağı da olur. Sevimli bir ayı oyuncağı da olsa, Bolu'nun tanıtımı için gayet güzel olur. İnsanlar gelip geçerken Bolu'yu tanıtacak bir hediye almak istiyor. Geyik de olur" dedi. AYI DEMEKLE AYI OLMUYORUZ Gökhan Şahin isimli vatandaş ise, "Eğer düzgün bir şekilde yapılırsa, güzel olur. Ancak Mardin'deki aslan heykeli gibi olmasın, şöyle yakışıklı bir şey olsun. Hem ticaretimize hem geleceğimize faydası olur. Ben de ayıdan yanayım" şeklinde konuştu. 'AYI HEYKELİ HAKKINDA HİÇ İYİ DÜŞÜNMEMİŞTİK' Ramazan Çetin isimli vatandaş ise kararı olumlu karşıladığını belirterek, "Ayı heykeli hakkında hiç iyi şeyler düşünmemiştik. Kızıl geyik hakkında çok bir bilgim yok ama bence heykele gerek yok. Zaten Bolu'da bir Köroğlu heykeli var. O da Bolu'nun simgesi görevini yapıyor." dedi. 'İKİSİNE DE GEREK YOK'

Beşir Şahin de, "Gerek yok. Ayı olsun, geyik olsun. İkisine de gerek yok" ifadelerini kullandı.


Bolu Belediyesi, ayı heykeli yapmaktan vazgeçti
Bolu Belediyesi, ayı heykeli yapmaktan vazgeçti
Bolu Belediyesi, ayı heykeli yapmaktan vazgeçti
Bolu Belediyesi, ayı heykeli yapmaktan vazgeçti
YORUMLAR
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Tanju Özcan'dan ihraç açıklaması: CHP'den ihracımın istenmesinin asıl sebebi 'Siyaset iddia işidir genel başkanım, yol verin' diye attığım tweettir Tanju Özcan'dan ihraç açıklaması: CHP'den ihracımın istenmesinin asıl sebebi 'Siyaset iddia işidir genel başkanım, yol verin' diye attığım tweettir İhraç istemiyle disipline sevk edilen Özcan'dan açıklama İhraç istemiyle disipline sevk edilen Özcan'dan açıklama MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan net konuştu: Yoluma bağımsız devam ederim MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan net konuştu: Yoluma bağımsız devam ederim
Kaynak: DHA

Tanju Özcan, Hakaret, Heykel, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Belediyesi, ayı heykeli yapmaktan vazgeçti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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