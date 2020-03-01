Bolu Belediyesi, Corona virüse karşı tedbirleri arttırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Belediyesi, Corona virüse karşı tedbirleri arttırdı - Son Dakika

Bolu Belediyesi, Corona virüse karşı tedbirleri arttırdı

6 saat önce

Bolu'da ölümcül corona virüse karşı önlemler en üst seviyeye çıkartıldı.

Bolu Belediyesi, Corona virüse karşı tedbirleri arttırdı, System.String[]

Bolu'da ölümcül corona virüse karşı önlemler en üst seviyeye çıkartıldı. Bolu Belediyesine bağlı ilaçlama ve dezenfekte ekipleri virüse karşı şehirlerarası otobüs terminalinde dezenfekte çalışması yaptı.


Çin'de başlayarak binlerce kişinin ölümüne neden olan ve dünyada küresel bir tehdit haline gelen öldürücü corona virüsüne karşı Bolu'da gerekli tedbirler en üst seviyeye çıkartıldı. Halk sağlığını ön planda tutan Bolu Belediyesi ekipleri, olası olumsuzlukların önüne geçmek için virüse karşı halkın yoğun olarak kullandığı yerlerde dezenfekte çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda şehirlerarası yolcu terminalinde Bolu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekipleri tarafından detaylı dezenfekte çalışması yapıldı.


Rutin çalışmalarını en üst seviye çıkartan ekipler, her gün yüzlerce yolcunun kullandığı terminalde kapı girişlerinden banklara, lavabo ve tuvaletlere kadar her noktayı en ince ayrıntısına kadar özel dezenfekte ilaçlarıyla dezenfekte etti. - BOLU

Çin Halk Cumhuriyeti, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran dini lideri Hamaney'in torunu koronavirüse yakalandı
Ayrı yaşadığı karısını öldüren koca, çocuğunun yanında intihar etti Kahramankazan'da ayrı yaşadığı kocası tarafından silahla vurulan kadın öldü Koronavirüs basketbola da sıçradı! NBA ve Euroleague...

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 19:06:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu Belediyesi, Corona virüse karşı tedbirleri arttırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]