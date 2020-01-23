Bolu Belediyesi ekmek fırınlarını denetledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Belediyesi ekmek fırınlarını denetledi - Son Dakika

Bolu Belediyesi ekmek fırınlarını denetledi

6 saat önce

Bolu Belediyesi Zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren fırınları denetledi.

Bolu Belediyesi ekmek fırınlarını denetledi, System.String[]

Bolu Belediyesi Zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren fırınları denetledi.


Bolu Belediyesi Zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde hijyen ve gramaj kontrolü, iş yerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarının yanı sıra, hijyen eğitim sertifikası ve ilaçlama kontrolleri de yapıldı. Fırınlarda üretim alanlarını titizlik inceleyen ekipler gördükleri eksiklikleri sözlü ve yazılı olarak işletme yetkililerine bildirerek kısa süre içerisinde giderilmesi konusunda uyardılar. - BOLU

Zabıta, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:43 Kaynak: İHA
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