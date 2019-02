Bolu Belediyesi, Hizmet-İş Sendikası'yla Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı

Bolu Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında, düzenlenen törenle toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imza töreni gerçekleştirildi. Bolu Karaçayır Nikah Salonu'nda Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları İhsan Ağcan ve Emine Davarcıoğlu, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Hizmet-İş Sendikası Bolu İl Başkanı Hacer Çınar, sendika yetkilileri ve sendika üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen törende, toplu iş sözleşmesi imzalandı. Gerçekleştirilen toplu imza töreninde konuşan Yıldız, "Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz'a emekçi kardeşlerimizin adına, bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Sözleşmemizin ülkemize, Bolumuz'a hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.



Bolu'da Hizmet-İş Sendikası'nın temsilcisi olan Bolu Hizmet-İş Sendikası İl Başkanı Hacer Çınar ise, "Emek veren insanların hakkını takdim etme noktasında attığımız adımda bizleri yalnız bırakmayan ve emekçiyi, emeği gözeten bir görüşe sahip olan başta Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Allah yolumuzu açık etsin. Sözleşmemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden bugüne hasarlı bina sayılarının tam tersi oranda iyileştirmeye gittiğini ve bunun belediyenin tüm birimlerinde emek veren insanlar ile gerçekleştirildiğini belirten Alaaddin Yılmaz da, "Göreve ilk geldiğimiz dönemde Bolu'daki binaların yüzde 80'i problemliydi. 15 yıl sonra devletten herhangi bir destek almadan, şehircilik uygulamaları sayesinde, şu an her anlamda şehirde büyük bir yenilenme süreci oldu. Bu süreçte şu an yüzde 80'i sağlıklı bir yapıya kavuştu. Bunun Türkiye'de örneği olmadığını bilesiniz. Bunu hep beraber yaptık. Şehrimiz gelişti,güzelleşti. Eğer değişim, dönüşüm gerçekleştiyse bunu hep beraber yaptık. Bu bir ekip çalışmasıdır. Burada işçisinden memuruna, mühendisinden müdürüne, başkan yardımcısından belediye başkanına kadar bir ekip dayanışmasıyla bu şehri beraber bu noktalara taşıdık. Bu yüzden asıl emeği veren emekçilere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - BOLU

