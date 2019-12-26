Bolu Belediyesi, huzurevi sakinlerine moral aşıladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Belediyesi, huzurevi sakinlerine moral aşıladı - Son Dakika

Bolu Belediyesi, huzurevi sakinlerine moral aşıladı

6 saat önce

İzzet Baysal Huzurevi'nde kalan yaşlılar, Bolu Belediyesi'nin düzenlediği "Yeni Yıla Merhaba" konserinde doyasıya eğlendiler.

Bolu Belediyesi, huzurevi sakinlerine moral aşıladı, System.String[]

İzzet Baysal Huzurevi'nde kalan yaşlılar, Bolu Belediyesi'nin düzenlediği "Yeni Yıla Merhaba" konserinde doyasıya eğlendiler.


Bolu Belediyesi, İzzet Baysal Huzurevi sakinlerine yeni yıl öncesi moral vermek için "Yeni Yıla Merhaba" konseri düzenledi. Yeni yıla sayılı günler kala düzenlenen konsere Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü ve Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit, İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Öztürk'te katıldı.


Konserde huzurevi sakinleri, Köroğlu Türk Halk Müziği Korosu tarafından söylenen türkülerle keyifli bir akşam geçirdi.


Konserin ardından Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü Özdemir bir konuşma yaparak, huzur evi sakinlerinin yeni yıllarını kutladı ve sağlık esenlik diledi.


Konser sonrası ayrıca, doğum günü olan 4 huzurevi sakini için de sürpriz doğum günü kutlaması yapılarak, pasta kesildi. - BOLU

Kenan Öztürk, İzzet Baysal, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Osmanlı'nın son ulemalarından olan emekli imam, gözyaşları içinde türbeye defnedildi
Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti! Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü

Son Dakika Haberleri
19:46 Adıyaman'ın Sincik ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
19:46 Isparta Jandarma Komutanı Ağaoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
19:44 Düziçi'nde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika
19:44 Düzce'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adli kontrolle salıverildi - Son Dakika
19:40 Erzincan'da Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı - Son Dakika
18:26 Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti! - Son Dakika
18:22 Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 19:47:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu Belediyesi, huzurevi sakinlerine moral aşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]