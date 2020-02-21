Bolu Belediyesi, ihtiyaç sahibi 10 engelli bireye akülü ve tekerlekli sandalye verdi - Son Dakika

Bolu Belediyesi tarafından, ihtiyaç sahibi 10 engelli bireye akülü ve tekerlekli sandalye verildi.



Bolu Belediyesi, hayırseverler tarafından yapılan bağışlarla alınan 9 adet akülü araç ve 1 adet tekerlekli sandalyeyi, düzenlenen tören ile ihtiyaç sahibi 10 engelli bireye verdi. Engelli bireyler kendilerine yapılan yardımlardan dolayı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a teşekkür etti.



"Bolu'da hayır yapmak isteyen insanlar var"



Dağıtım töreninde konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehirde hayır yapmak isteyenlerin olduğunu söyleyerek, "Engelleri ortadan kaldırmak için engelli vatandaşlarımızın, hayatını kolaylaştırabilmek için çok önemli olan bu tekerlekli sandalyelerimizin dağıtımı için küçük bir tören düzenledik. Biz aslında ihtiyaç sahibi olan çok sayıda kişiye yardım yapıyoruz. Sağ elin verdiğini sol el görmesin anlayışı ile biz diğer yardımları gizli olarak yapıyoruz. Farkındalık oluşturmak, hayırseverlerimizi bu işe sokmak için bu dağıtımı basına açık yapıyoruz. Bolu'da hayır yapmak isteyen insanlar var. Gelin belediyemize bağışta bulunun bizde daha çok engelli bireyin hayatını kolaylaştıracak adımlar atalım diyoruz. Son bir yılda 100'ü geçti dağıttığımız tekerlekli sandalye sayısı. Bundan haberdar olununca bize daha çok bağış yapmak isteyen vatandaşımız oluyor tabi bunun artmasını istiyoruz. Artık şehirde bu araçlara ihtiyaç duyup benim aracım yok diyen kimse kalmasın bunu amaçlıyoruz. Bunu da başaracağız o yolda gidiyoruz" diye konuştu. - BOLU