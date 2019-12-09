Son Dakika Haberleri: Bolu Belediyesi "İklim İçin Biz Varız" deklarasyonuna imza attı
Son Dakika Güncel Bolu Belediyesi 'İklim İçin Biz Varız' deklarasyonuna imza attı - Son Dakika

Bolu Belediyesi "İklim İçin Biz Varız" deklarasyonuna imza attı

6 saat önce

Bolu Belediyesi'nin de içlerinde yer aldığı 24 belediye, İstanbul'da gerçekleştirilen İklim İçin Kentler Çalıştayı'nda bir araya geldi.

Bolu Belediyesi

Bolu Belediyesi'nin de içlerinde yer aldığı 24 belediye, İstanbul'da gerçekleştirilen İklim İçin Kentler Çalıştayı'nda bir araya geldi. Bolu Belediyesi'ni temsilen Temizlik İşleri Müdürü Gülden Özaydın'ın katıldığı çalıştayın sonunda tüm belediyeler, 'İklim İçin Biz Varız' deklarasyonunu imzaladıklarını açıkladı.


Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği, 350 Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi UN SDSN Türkiye tarafından düzenlenen İklim için Kentler Çalıştayı ve İklim Eylem Planı Eğitimi'ne, Bolu Belediyesi'nin de içlerinde yer aldığı 6'sı büyükşehir olmak üzere 24 belediye katıldı.


İklim krizinin kentlerde yaşanan en büyük sorunlardan biri olduğu gerekçesi ile 24 belediye İstanbul'da 'İklim İçin Kentler Çalıştayı'nda' bir araya geldi. Boğaziçi Üniversitesi UN SDSN Türkiye, 350 Türkiye ve Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği ortak girişimi ile gerçekleştirilen organizasyon, ortaklaşa imza altına alınan 'İklim İçin Biz Varız' deklarasyonu ile sona erdi. Madrid'de devam eden iklim zirvesi sırasında yapılan bu deklarasyon ile Türkiye'deki belediyeler de Paris İklim Anlaşması'nın küresel ısınmayı 1.5C sınırında tutma hedefine yönelik çalışmalarda bulunacaklarını taahhüt etti.


Deklarasyon ayrıca, Türkiye'deki belediyelerin de dünyanın geri kalanında olduğu gibi iklim acil durumuna kayıtsız kalamadıklarını gösteren ilk taahhüt belgesi olduğu için tarihi önem taşıyor. - BOLU

İstanbul, Türkiye, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:07 Kaynak: İHA
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