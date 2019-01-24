Bolu Belediyesi İtfaiyesi Araç Filosunu Güçlendirdi

Bolu Belediyesi İtfaiyesi'nde 13 araçtan 8'inin yenilendiği, 2 yeni aracın da hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Bolu Belediyesi İtfaiyesi'nde 13 araçtan 8'inin yenilendiği, 2 yeni aracın da hizmet vermeye başladığı bildirildi.



İtfaiye Grup Amiri Kenan Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, itfaiye bünyesinde yer alan araçların yaş ortalamasının bundan 4 yıl önce 21 iken, şu an 7'ye düştüğünü söyledi.



İtfaiye ekiplerinin daha hızlı, daha güçlü araç filosuna sahip olmasıyla yangınlara müdahale sürelerinin de kısaldığına dikkati çeken Coşkun, şunları kaydetti:



"Yeni araçlarımız daha hızlı, seri ve güçlü oldukları için yangına ulaşım sürelerimiz çok çok azaldı. Ayrıca yeni gelen araçlarımızdaki özel donanımlar sayesinde vatandaşlarımızın yangınla karşılaştığı durumlarda, yangın alanlarına daha az zarar vererek, özel ekipmanları sayesinde daha etkin bir müdahale sağlamaktayız."



Coşkun, müdürlük bünyesinde bulunan 13 araçtan 8'inin yenilendiğini ve filoya 2 adet yeni aracın katıldığını aktardı.

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