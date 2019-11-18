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Bolu Belediyesi İtfaiyesi kapılarını öğrencilere açtı

6 saat önce

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğrenciler 'ara tatil' etkinlikleri kapsamında Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Bolu Belediyesi İtfaiyesi kapılarını öğrencilere açtı, System.String[]

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğrenciler 'ara tatil' etkinlikleri kapsamında Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "ara tatil" etkinliği takvimi içerisinde yer alan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret kapsamında öğrenciler müdürlüğü ziyaret etmeye başladı.

İtfaiye personelince karşılanan öğrenciler, kendileri için özel hazırlatılan itfaiyeci kıyafetini giyerek itfaiyecilerle birlikte müdürlük binasını ve araç garajlarını dolaştı.

İtfaiyeci ağabeyleriyle itfaiye araçlarını inceleyen ve kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi öğrenciler, daha sonra ise tazyikli su ile yangın söndürme tatbikatı yaptı.

Bu esnada veliler de o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:42 Kaynak: AA
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