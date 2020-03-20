Bolu Belediyesi kapalı iş yerlerinden kira almayacak - Son Dakika

Bolu Belediyesine ait olup İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kapalı kaldıkları süre boyunca kira alınmayacağı bildirildi.

Bolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Çin'in Vuhan kentinde başlayarak dünyayı tehdit etmeye devam eden koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından bazı iş yerlerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu anımsatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda belediyemiz kiracısı olan ve ticari faaliyetlerine zorunlu ara veren işletmelerden kapalı kaldıkları süre boyunca kira bedeli alınmayacaktır. Ayrıca bu süreler kadar sözleşmeleri de uzatılacaktır. Kamuoyunun bilgisine önemle sunulur."