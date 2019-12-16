Bolu Belediyesi karla mücadele hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Bolu Belediyesi kış aylarında kentte oluşabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla "karla mücadele" hazırlıklarını tamamladı.



Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Bolu kışa hazır. Bolu Belediyesi halkın kış aylarını sorunsuz geçirmesi için gerekli tüm önlemleri aldı. Belediye ekipleri kar yağışıyla birlikte mücavir alan sınırları içindeki 43 mahallede "karla mücadele" çalışması başlatacak. Karla mücadele çalışmaları kapsamında çok sayıda kar kürüme, tuzlama ve solüsyon aracı ile yine onlarca personel görev yapacak. Şu an karla mücadelede kullanılacak tüm araçlar ve personeller olası kar yağışına karşı hazır bekletiliyor. Kar yağışıyla birlikte ekipler halkın can ve mal güvenliği için 7/24 esasına göre görev yapacak.



Çalışmalarda şehir içi ulaşımını sağlayan ana arterler başta olmak üzere tüm önemli noktalar bıçaklı kar küreme araçları ile temizlenecek. Ayrıca yaşanılacak buzlanmaya karşı da tuzlama ve solisyon çalışması yapılacak. - BOLU