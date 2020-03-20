Bolu Belediyesi, korona virüse karşı 50 kişilik temizlik timi kurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Belediyesi, korona virüse karşı 50 kişilik temizlik timi kurdu - Son Dakika

Bolu Belediyesi, korona virüse karşı 50 kişilik temizlik timi kurdu

6 saat önce

Bolu'da, korona virüs salgınına karşı 10 araç ve yaklaşık 50 personelin yer aldığı 'Paniğe kapılmadan, hafife almadan, sevdiklerimizi koruyoruz" temizlik ekibi kuruldu.

Bolu Belediyesi, korona virüse karşı 50 kişilik temizlik timi kurdu, System.String[]

Bolu'da, korona virüs salgınına karşı 10 araç ve yaklaşık 50 personelin yer aldığı 'Paniğe kapılmadan, hafife almadan, sevdiklerimizi koruyoruz" temizlik ekibi kuruldu.


Bolu'da, korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında Bolu Belediyesi kendi bünyesinde bulunan 10 araç ve yaklaşık 50 personelin yer aldığı temizlik ekibi kurdu. 'Paniğe kapılmadan, hafife almadan, sevdiklerimizi koruyoruz" adı verilen tim, kentte bulunan cami, park, halkın yoğun kullandığı bölgelerde dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Vatandaşların yaya olarak kullandığı yollar ve ana artellerin de dezenfeksiyonlu suyla yıkandığı Bolu'da, bugüne kadar 10 tonun üzerinde dezenfeksiyon kullanıldı.


"Nüfusuna göre en fazla dezenfektanı kullandık"


Korana virüs salgınına karşı alınan yapılan çalışmalar hakkında konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şuana kadar Bolu'da hastalığa rastlandığına dair bir bulgu olmadığını belirterek, "10 araç ve yaklaşık 50 personelle 'Paniğe kapılmadan, hafife almadan, sevdiklerimizi koruyoruz" ekibi kurduk. 10 araçla Bolu'daki bütün camilerimizi, çöp ve kamusal alanlarımızı dezenfekte etmeye devam ediyoruz. Türkiye'de nüfusuna göre en fazla dezenfektanı kullananan belediye biziz. Arkadaşlarımız özverili bir şekilde Bolu halkının sağlığını korumak için büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürüyorlar. Şuana kadar 10 tonun üzerinde dezenfeksiyon kullandık kapalı alanlarla ilgili. Yollarımız ve ana arterlerimiz dezenfektenli suyla yıkandı. Pazar yerlerimiz yıkandı. Yıkanmaya da devam ediyor. Tedbirlerimizi daha önceden aldığımız için dezenfeksiyonla ilgili ilaç sıkıntısı yaşamıyoruz" dedi.


Yoksulların yemek ihtiyaçları karşılanacak


Özcan, salgına karşı alınan tedbirler hakkında yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü Bolu pazarının hemen yanında kurulan tuhafiye pazarını bir süre kapalı tutacağız. Çünkü oranın esnafının önemli bir bölümü başka şehirlerden Bolu'ya geliyor. Bu tamamen halkımızı korumak adına atılmış bir adım. Hayvan pazarımızı belirli bir süre kapalı tutacağız. Önümüzdeki süreçte bu tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Özellikle yoksul vatandaşlarımız bizi arasınlar. Yemek ihtiyaçları varsa biz seyyar araçlarımızla kendilerine ulaşmaya hazırız. Led ekranımız aracılığıyla bu hastalığa karşı alınması gereken önlemleri yayınlıyoruz. Yine sosyal medyamızdan da bu tür uyarıları aralıksız olarak yapmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BOLU

Tanju Özcan, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:08 Kaynak: İHA

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