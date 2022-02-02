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Bolu Belediyesi'nden 2 bin 500 aileye elektrik ve doğalgaz yardımı - Son Dakika

Bolu Belediyesi'nden 2 bin 500 aileye elektrik ve doğalgaz yardımı

02.02.2022 23:02
Bolu Belediyesi'nden 2 bin 500 aileye elektrik ve doğalgaz yardımı

Bolu Belediyesi, elektrik ve doğalgaza gelen zamların ardından kentte yaşayan ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye aylık 300 lira elektrik, 6 ay boyunca da 500 lira doğalgaz yardımı yapma kararı aldı.

Bolu Belediyesi, elektrik ve doğalgaza gelen zamların ardından kentte yaşayan ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye aylık 300 lira elektrik, 6 ay boyunca da 500 lira doğalgaz yardımı yapma kararı aldı.

Bolu Belediyesi, elektrik ve doğalgaza gelen zamların ardından kentte yaşayan ihtiyaç sahibi aileler için belediye meclisinde yardım kararı aldı. Şubat ayı meclis toplantısında alınan kararla birlikte 2 bin 500 yoksul aileye aylık 300 lira elektrik, 6 ay boyunca da 500 lira doğalgaz yardımı yapılacak.

"OBJEKTİF ŞEKİLDE TESPİT EDECEĞİZ"

Alınan kararla ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bu yoksul insanlar için ihtiyaç sahibi insanlar için ek olarak ne yapabileceğimizi düşündük. Türkiye'de ilk kez belediye olarak 2 bin 500 aileye aylık 300 lira elektrik yardımı, 6 ay boyunca da 500 lira doğalgaz yardımı yapmaya karar verdik. Burada en yoksul en ihtiyaç sahibi 2 bin 500 kişiden bahsediyorum. Bunları objektif bir şekilde tespit edeceğiz. Bunları yaparken 2 kurulumuz var. Biri inceleme, diğeri değerlendirme kurulu. Kimsenin siyasi görüşüne ya da başka bir şeyine bakmayacağız. Fakir mi zengin mi? Bizim için önemli olan sadece bu" dedi.

AK PARTİLİ ÜYELER TEPKİ GÖSTERDİ

Alınan karara evet oyu kullanmayan AK Parti meclis üyelerini eleştiren Özcan, "Bu karara firesiz bir şekilde evet oyu kullanan CHP, İYİ Parti ve MHP meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Ama AK Parti üyelerinin bu karara evet oyu vermediğini bütün Bolu gördü. Bütün Türkiye de duysun. Hani siz fakir fukaradan yanaydınız. Sizin tuzunuz kuru. Faturalar ne gelirse gelsin umurunuzda değil. Bizim bundan hiçbir siyasal beklentimiz yok. Tamamen bu toplumun yoksullarına karşı vicdan borcumuz. Hükümete de, muhalefete de sesleniyorum. Muhalefet çıksın yoksullarla ilgili somut önerilerini kamuoyuyla paylaşsın" diye konuştu.

(Faruk Çidem/İHA)

Bolu Belediyesi'nden 2 bin 500 aileye elektrik ve doğalgaz yardımı

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Tanju Özcan, Doğalgaz, Türkiye, Bolu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bolu Belediyesi'nden 2 bin 500 aileye elektrik ve doğalgaz yardımı - Son Dakika


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