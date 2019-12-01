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Bolu Belediyesi'nden çocuklar için muhteşem konser

6 saat önce

Bolu Belediyesi'nin kentte bir ilke imza atarak düzenlediği "Çocuk Konseri" renkli görüntülere sahne oldu.

Bolu Belediyesi'nden çocuklar için muhteşem konser, System.String[]

Bolu Belediyesi'nin kentte bir ilke imza atarak düzenlediği "Çocuk Konseri" renkli görüntülere sahne oldu. Çocuk Ozanı Onur Erol'un sahne aldığı konserde yaklaşık 400 çocuk söylenen şarkılarla dans edip doyasıya eğlendi.


Bolu hafta sonu kentte bugüne kadar hiç yapılmayan farklı bir konser etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bolu Belediyesi bir ilke imza atarak 4-8 yaş gruplarına yönelik "çocuk konseri" düzenlendi.


Cumartesi günü Karaçayır Nikah Salonu'nda gerçekleşen ve Çocuk Ozanı Onur Erol'un sahne aldığı konserde daha önce rezervasyon yaptıran 400 çocuk ile velileri katıldı. Konserde çocuklar, Çocuk Ozanı Onur Erol'un söylediği şarkılarla dans edip doyasıya eğlendi.


Belediye Başkanı Tanju Özcan, konserde çocukların eğlenceli anlarını cep telefonuyla kayıt altına alırken, şarkılara ise alkışlarla destek verdi. Konser sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sahneye çıkarak Çocuk Ozanı Onur Erol'ı sergilediği performans dolayısıyla tebrik etti ve çiçek takdiminde bulundu. Sahnede kısa bir konuşma yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çocuklara 'konseri beğendiniz mi?' diye sordu. "Evet" cevabı alan Özcan, sosyal etkinliklere önem verdiklerini belirterek, çocuklara yönelik etkinliklerin devam edeceğinin müjdesini verdi. - BOLU

Onur Erol, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:30 Kaynak: İHA
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